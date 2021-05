Ribeira vai mudar a capital do ‘prêt á porter’ cun gran desfile

Co ánimo de contribuír a dinamizar o comercio e a hostalería local, o consistorio ribeirense foi escenario onte da presentación dunha dobre iniciativa promovida polo Concello de Ribeira coa colaboración da Asociación de Empresarios que terá lugar na última semana do mes de maio: trátase da Segunda Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico e un novo desfile de moda denominado Primeiro Ribeira Fashion Show.

O concelleiro de Comercio, Ramón Doval, xunto co presidente e o tesoreiro da patronal, Francisco Martínez e Juan Rey, ofreceron os detalles da dobre acción. Así, no que se refire á feira automobilística terá lugar na praza de España durante os días 28, 29 e 30 de maio en horario de 10.00 a 21.00 horas.

Segundo indicaron, está prevista a participación duns corenta coches pertencentes a dez marcas, e incluso haberá a posibilidade de probar algúns dos modelos en exposición. O recinto feiral estará acotado e haberá control de aforo en aplicación dos protocolos anti-COVID.

En canto ao Primeiro Ribeira Fashion Show, celebrarase o domingo 30 a partir das 18.00 horas na praza do Concello e contará coa participación de vinte establecementos de diversos sectores, tales como moda, perruquería, deportes, óptica ou complementos. Neste caso tamén haberá control de aforo.

Francisco Martínez explicou que este programa é o resultado de catro meses de traballo conxunto do Concello e asociación. Ademais, avanzou que está previsto que o vicepresidente segundo da Xunta, Francisco Conde, acuda ao certame feiral.

Pola súa parte, Ramón Doval informou de que a iniciativa forma parte do proxecto Ribeira, un mar de comercio, que foi seleccionado no marco dos Proyectos singulares promovidos por terceras entidades orientados a la modernización comercial del programa de apoyo a la competitividad del comercio minorista 2020 no que o Concello de Ribeira e a Cámara de Comercio de España firmaron un convenio de colaboración cunha porcentaxe de cofinanciación mínima do oitenta por cento de Fondos Feder.

O edil sinalou que as liñas estratéxicas contempladas na proposta presentada foron, por unha parte, a comercialización e mellora da competitividade (un eido que está pilotando Ana Barreiro, concelleira de Innovación Tecnolóxica de Ribeira) e promoción e fomento do consumo local, no que se inclúen precisamente a Feira da Moda e a Feira do Automóbil Híbrido.

Estes coches son unha gran alternativa de fronte ao futuro. Tanto porque axudan a reducir a contaminación, ese mal endémico do que non se libran as cidades, como polo aforro económico que traen consigo.