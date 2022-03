Roberto Vilar abre los Parladoiros en el Teatro Principal de A Estrada

El cómico y presentador de televisión Roberto Vilar será el encargado de abrir el viernes día 18, el ciclo Parladoiros en el Teatro Principal de A Estrada. Se trata de una novedosa iniciativa que llevará durante los próximos meses al escenario de la villa pontevedresa a personajes como los politólogos y profesores universitarios Miguel Anxo Bastos y Antón Losada, la cantante y compositora Guadi Galego y el cómico y actor Xosé A. Touriñán. El cartel fue presentado este viernes por el concejal de Cultura de A Estrada, Juan Constenla, y la periodista Marga Pazos.

En su turno de intervención Juan Constenla explicó que “este ciclo Parladoiros forma parte da programación cultural deseñada especialmente para conmemorar a celebración do 75 aniversario do Teatro Principal” y destacó que las entradas son gratuitas aunque es preciso retirar previamente las invitaciones en el departamento municipal de Cultura.

En cuanto a la programación, Constenla indicó que el primero de los Parladoiros se celebra el viernes 18 de marzo, a partir de las 21.00 horas, y tiene como protagonista a Roberto Vilar, “un dos rostros máis populares e coñecidos da Televisión de Galicia”.

Posteriormente, el miércoles 30 de marzo llegará el Parladoiro con Miguel Anxo Bastos y Antón Losada para analizar la actualidad regional, nacional e internacional. Ya en el mes de abril, el día 21 la protagonista será la cantante Guadi Galego y en el mes de mayo, el día 5, el cómico Xosé A. Touriñán.

Por su parte, Marga Pazos, que actuará como presentadora y coordinadora de los Parladoiros, explicó que “como a propia palabra indica, serán actos de conversa e espazos de conversa”. “Queremos que sexa un formato novo, incluso para nós difícil de etiquetar, porque vai haber monólogos, humor, debate, música en vivo, vídeos, xogos, preguntas, interacción co público, moito diálogo e pode que ata certa dose de improvisación”, engadiu.

“A pretensión é que cada evento sexa diferente. Desde wecom, como promotores desta proposta xunto co Concello da Estrada, tentamos deseñar un programa distinto para cada unha das datas, porque cremos que non ten sentido replicar a mesma fórmula se os convidados son tan variados como os que van vir. Queremos que cada vez que os estradenses e as estradenses veñan a un Parladoiro teñan a sensación de estar vivindo algo novo, algo diferente”, subrayó la periodista.