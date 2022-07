Romería muy concurrida para rendir culto al Sanviño de Seira

Decenas de romeros se dieron cita ayer en la taberna O Pemento de Seira, en Rois, para rendir culto al Sanviño, el santo pagano que un día elevó a los altares un grupo de amigos para dar gracias a la vida por el don del vino. Los romeros vivieron ayer una nueva jornada de celebración convocados por José Luis Baileirón y Luis Miguel Paz, fundadores de la peña que dio pie a este ritual; junto con Fernando Castaño, autor de la imagen del santo; Xan Calvo, alma máter de la Taberna O Pemento; y Camilo Rodríguez Pazos, custodio de la Casa do Bispo.

La juerga comenzó a mediodía con un aperitivo a base de empanada casera y pimientos de Herbón en la terraza de O Pemento, donde los romeros pudieron rezar las primeras plegarias al Sanviño, para luego proceder a la investidura de los nuevos caballeros de la orden del Sanviño, una condecoración que en esta edición recayó en el colectivo Os repoliños da Coruña, quienes quisieron obsequiar a todos los participantes con una taza de barro que conmemora esta xuntanza.

Entre los romeros que procesionaron al santo destacó la presencia del reconocido comunicador padronés Pepe Domingo Castaño, quien no suele faltar a la cita acompañado de varios amigos. Como de costumbre el desfile recorrió la aldea de Seira hasta adentrarse en la hermosa finca de la Casa do Bispo, donde Camilo Rodríguez y su mujer Nina ejercieron de excelentes anfitriones. Un animado xantar popular puso el broche de oro a esta fiesta que ya no puede faltar en el calendario estival de la comarca del Sar. Chus Mosquera y su equipo hicieron del almuerzo una delicia; mientras las gaitas animaban el cotarro.