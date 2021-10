Romero fuerza a la oposición a ‘mojarse’ y desbloquea tres obras en ochenta minutos

El alcalde de Boiro, el socialista José Ramón Romero (que gobierna en minoría) se anotó este jueves en el pleno el mérito de haber conseguido en sólo 80 minutos cuatro desbloqueos en cadena. Y lo logró tras un cambio de estrategia que provocó un giro en varios grupos de la oposición, permitiendo tirar al fin del remanente de tesorería para tres actuaciones urgentes.

La primera, repartir 326.389 € en ayudas nominativas a los clubes deportivos. La segunda, destinar 119.043 € a la renovación de la red de abastecimiento de agua de Cabo de Cruz (un acuerdo unánime que a su vez permitirá a la Diputación activar la mejora del vial DP-1107, parada a la espera de esa actuación previa). Y la tercera (también por unanimidad) aumentar en 335.559 € el presupuesto del edificio del Club de Remo, cuyas obras están paradas desde el mes de mayo por falta de financiación.

¿Y cuál fue la nueva estrategia del regidor para conseguir los apoyos necesarios en las tres cuestiones que habían sido rechazadas por el pleno en junio? Pues, en vez de incluirlas en lote junto a otras, como hizo entonces, presentarlas por separado, forzando así a todos los partidos a mojarse punto por punto.

La palabra más repetida en la sesión fue “necesaria”. La pronunciaron todos los portavoces al anunciar su voto. Fue la edil de Boiro Novo, Dores Torrado, quien se atribuyó el mérito: “Xa do dixen ó alcade o cinco de xullo: que había que traer ó pleno cuestións indiscutibles contra as que ninguén puidese votar en contra”, manifestó la edil.

Cuando el pleno de junio rechazó los presupuestos y el plan de obras a financiar con cargo al remanente, la Corporación estaba enfrascada en un bronco debate en torno a la velada amenaza de una moción de censura desde el PP y de una moción de confianza por parte del PSOE.

Este jueves, aislando los tres puntos que ahora salieron adelante, Romero aisló también las estrategias de los tres partidos que podrían impulsar una moción de censura (PP, ICB y Ciudadanos).

De hecho, fueron esenciales los votos afirmativos de los ediles de Ciudadanos, Carlos Rodríguez, y de ICB, Antonio García, para que prosperase la propuesta del ejecutivo sobre la ayudas a los clubes, porque si uno de los dos hubiese votado en contra, como hizo el PP, habría sido rechazada, dado que el BNG se abstuvo (Raquel Suárez alegó que lo hacía por desconocer los criterios de reparto, y recordando que lleva dos años pidiendo un reglamento que fije criterios justos y transparentes).

Todos los portavoces coincidieron en que las ayudas a los clubes son urgentes. Juan José Dieste (PP) dijo que su propuesta era más ambiciosa en cuanto a cuantías y propuso dejar la del gobierno sobre la mesa y buscar un acuerdo.

Carlos Rodríguez (Ciudadanos) indicó que contribuiría al desbloqueo de las ayudas por responsabilidad ante los clubes, “que atravesan unha delicada situación económica”, y porque se acorta el plazo para que las justifiquen.

Luis Ruiz (PSOE) anunció que se está redactando ya un reglamento que se presentará este mes a los portavoces y ofreció al PP la posibilidad de “aprobar agora a nosa proposta e presentar unha complementaria que estudaríamos”. Dieste le respondió que su plan era “surrealista” y le recordó que “nós xa a fixemos. Que quere? Que a presentemos outra vez?”.

En cuanto a la obra de la red de agua de Cabo de Cruz, Ciudadanos la considera “un servizo básico”; ICB, “urxente” y el BNG “necesaria”, igual que el PP que, eso sí, recordó que “o proxecto tocounos pagalo a nós”. “Benvida sexa a nosa xestión”, señaló Dieste.

Respecto a la obra del edificio del Club de Remo, Luis Ruiz explicó que los 335.559 € se destinarán a afrontar imprevistos (“os piares levaron máis formigón do proxectado e houbo que picar máis pedra do previsto”, dijo), subsanar defectos, incluir modificaciones y urbanizar el entorno, algo que no se contemplara.

Dieste dijo echar en falta una partida para el equipamiento. Ruiz respondió que “está en marcha unha licitación conveniada ca Secretaría Xeral de Deporte para destinar 80.000 € a equipamento”.

Se aprobaron el reglamento del vivero de empresas y los festivos de 2022: el 1 de marzo (martes de Carnaval) y el 31 de agosto (San Ramón).