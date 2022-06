Rompetiño convierte a O Son en el epicentro de la cultura urbana

El codirector del evento avanzó que este año “imos facer unha actividade que se vai desenvolver no escenario da zona gratuíta, na que apostaremos, ademais de pola cultura urbana, pola cultura galega en si”. En este programa especial no faltarán la música y el baile: el 1 de julio actuarán Anduriña y Suevia, dos grupos locales; el sábado 2 será el turno de la Banda Balbina; y el domingo le tomará el relevo Recambios Tucho.

“Isto será o inicio dunha aposta que queremos facer dende o Rompetiño Jump pola cultura galega en xeral e por mesturala coa cultura urbana; queremos manter as raíces galegas no festival, porque é como nos identificamos. Será unha parte moi interesante do evento enfocada a un público maior e familiar”, dijo Luis Pazos.

El sonense afirmó que este año esperan “superar a edición do ano 2019, que foi brutal”.