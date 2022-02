Rosalía une a todos á hora de sentir orgullo pola lingua galega

Rosalía de Castro escribiu para todos e agradou a todos. A súa figura non ten discusión, e é quen de protagonizar homenaxes desde ideoloxías ben diferentes. Mesmo este luns os integrantes do grupo parlamentario do PP galego participan nunha ofrenda floral diante da escultura adicada á poetisa no seu benquerido Padrón, ó tempo que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, rodeada de mulleres referentes en distintos ámbitos da creación cultural, reivindicaba a figura da escritora nun acto celebrado en Ames.

O número dous do PPdeG, Miguel Tellado, puxo en valor o legado de Rosalía de Castro, que é unha fonte de inspiración en toda España e un motivo de fondo orgullo para Galicia, engadindo tamén que a súa traxectoria é símbolo do mellor da nosa cultura, un punto de encontro e un referente de que as linguas son ferramentas para unir aos pobos, nunca para dividilos. Así se expresaba na ofrenda floral que o partido celebrou en Padrón en homenaxe á gran poetisa galega, conmemorando que esta semana se cumpren 185 anos do seu nacemento. Acompañado polo portavoz parlamentario, Pedro Puy, polos membros da Comisión de Cultura do PPdeG e polo resto de integrantes do Grupo Parlamentario Popular no Parlamento, insistiu en que reivindicar a Rosalía é a mellor forma de homenaxear a cultura galega e española “rica e integradora”.

Despois de salientar que os galegos construímos sempre sumando e unindo, lamentou que na última década cobrasen forza en toda España nacionalismos excluíntes, forzas que definen a súa identidade en contraposición ás demais, que para facer valer o propio necesitan atacar o alleo, que levantan muros e que impoñen linguas e pensamentos únicos cunha visión limitada.

Pola súa banda, a portavoz nacional, Ana Pontón, reivindicou a Rosalía de Castro como a “figura poderosa, vangardista e feminista” que representa a potencia creadora que ten Galiza e que “nos singulariza e nos empodera, non só como país, senón tamén como mulleres”. Para Pontón, “Rosalía deixounos unha herdanza inmensa, uns valores que continúan vixentes e unha carta de navegación coa que conducir o noso futuro, un futuro que ten que ser libre, igualitario, inclusivo e en galego”.

Así o asegurou no acto que o BNG celebrou en Ames polo Día de Rosalía con mulleres referentes na creación cultural, como Iria Ribadomar, Viki Ribadulla, Patricia González, Paula Pereira, Melania Cruz ou Arancha Nogueira, así como a portavoz parlamentaria de Cultura e escritora, Mercedes Queixas.

A líder nacionalista apostou por poñer no centro da acción política a creación das mulleres e tamén a lingua galega, nunha data na que tamén se celebra o día das linguas propias. Neste sentido, propuxo a creación do Instituto Rosalía de Castro como ferramenta de internacionalización “da nosa lingua, a nosa cultura e para apoiar a creación das mulleres” que, segundo subliñou, “é moita e moi importante”. “Se non o fai quen goberna agora, farémolo noutro momento, porque estou certa que teremos un goberno que pense en rosalián e que saiba acompañar e promover unha cultura rica”, recalcou, para reivindicar a Rosalía de Castro como a “figura poderosa, vangardista e feminista” que representa a potencia creadora que ten Galicia e que “nos singulariza e nos empodera, non só como país, senón tamén como mulleres”.