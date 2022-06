Roteiros para pór en valor os recursos turísticos de Cee, Corcubión e Dumbría

O obradoiro de emprego Camiño do Solpor IV ampliará a oferta de rutas polos concellos de Cee, Corcubión e Dumbría dada a boa acollida que tiveron os roteiros que se desenvolveron durante os meses de maio e xuño.

Baixo o nome de Xullo pola costa, o vindeiro mes porán en marcha un novo programa, que foi elaborado integramente polo alumnado-traballador, dende o deseño ata o contacto cos visitantes.

Terá lugar todos os martes e os xoves, e o obxectivo é a posta en valor dos diferentes atractivos das vilas, así como achegalos tamén á poboación local e aos visitantes.

No concello de Cee están previstas dúas rutas. A de Lires: Os camiños das mulleres infinitas, terá lugar os días 5 e 12 de xullo. No percorrido os visitantes poderán mergullarse nos traballos e saberes das mulleres da parroquia de Lires gozando ao mesmo tempo do mar, das praias e da maxia do lugar. Trátase dun roteiro circular, de sete quilómetros e cunha duración aproximada de tres horas e media, que partirá ás 09.30 da igrexa de Santo Estevo.

Os días 14 e 21 de xullo será o turno de Cee: pegadas da nosa historia, unha ruta urbana que se desenvolverá dende o paseo marítimo ó casco histórico. A visita pretende, a través dos diversos elementos patrimoniais e persoeiros destacados, dar a coñecer o pasado da vila. O punto de encontro será nas casetas do paseo marítimo ás 11.00 e terá unha duración aproximada de unha hora e 45 minutos.

En Corcubión viaxarán no tempo para rememorar o pasado industrial e mariñeiro da vila a través da ruta Mar, carbón e sal, coa que se pon en valor a importancia que tivo o mar nesta localidade, seguindo os restos e tesouros que chegaron ata os nosos días. Poderá percorrerse os vindeiros días cinco e doce de xullo, e o punto de partida será a Oficina de Información Turística. O tempo estimado é de unha hora e media.

Dende ese punto e á mesma hora comezará os días 7 e 19 de xullo Un paseo pola historia de Corcubión, que transcorrerá polo casco histórico desta vila mariñeira e terá como fío condutor a historia, o patrimonio e a tradición oral. Neste caso ten unha duración prevista de dúas horas.

Pola súa banda, en Dumbría, o concello anfitrión programou a visita Luces de saín: as mulleres do Ézaro a través dos ollos de Ruth Matilda Anderson. Este percorrido pretende visibilizar unha historia: a das mulleres do Ézaro que permaneceu oculta durante séculos e que, en parte, foi e segue a ser descoñecida. Terá lugar os días 7 e 14 de xullo e unha duración dunha hora e media. Partirá ás 11.00 horas da escultura do Golfiño do paseo marítimo.

Todas as visitas serán guiadas e terán un aforo limitado por orde de inscrición, polo que será necesario anotarse, de luns a venres, de 09.00 a 14.00 horas, chamando ó número de teléfono 676 657 565.

Neste mesmo mes o alumnado-traballador comeza tamén coas prácticas formativas nas oficinas de turismo de Dumbría, Cee e Corcubión.