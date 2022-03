Rotonda e novas beirarrúas en Noia para incrementar a seguridade no acceso á vila

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, anunciou este venres a licitación das obras da nova glorieta no cruce da Barquiña e da mellora da travesía na AC-550 ata a alameda de Noia, cun investimento de 1,1 millóns de euros.

Vázquez, xunto co delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou a vía autonómica para informar do inicio, este venres, da contratación dunha nova intervención da Xunta na vila de Noia, logo de que no mes de xaneiro fose aprobado o decreto das expropiacións das dúas fincas necesarias para a citada intervención.

A conselleira avanzou que o obxectivo é iniciar as obras no mes de setembro para que poidan estar rematadas no verán do vindeiro ano, ao ter un prazo de execución de dez meses. As empresas interesadas neste contrato teñen ata o día vinte de abril para presentar as súas ofertas.

Asemade, a representante do Goberno galego tamén destacou que con estas obras, que atenden unha demanda do Concello, os veciños de Noia terán á súa disposición unha nova glorieta no cruce da Barquiña, e que contarán con beirarrúas renovadas e un itinerario peonil accesible por unha das marxes desta estrada autonómica AC-550.

A través desta intervención, a Xunta reforzará a seguridade viaria da intersección en cruz entre a AC-550 e a estrada provincial de acceso ao porto da Barquiña, á altura do Eroski, no quilómetro 71+100. Para iso, habilitarase unha nova glorieta de 26 metros de diámetro, cunha illa interior de 2 metros, calzada de carril único de 6 metros e beiravía interior e exterior. O trazado ten moi en conta a existencia de numerosas vivendas na contorna.

Tal e como sinalou Vázquez, esa nova rotonda mellorará as condicións de seguridade do cruce da Barquiña e favorecerá os movementos dos vehículos. Ademais, acondicionaranse os ramais de acceso á glorieta, renovando a capa de rodadura.

A titular de Infraestruturas e Mobilidade explicou que a actuación comprende tamén a mellora dun treito da estrada AC-550 ao longo de 1,3 quilómetros, entre a glorieta e a alameda de Noia. Está previsto renovar a capa de rodaxe da travesía e a redistribución do ancho da estrada, para habilitar un itinerario peonil accesible nunha das marxes.

A actuación incluirá a renovación de beirarrúas e suporá a reorganización da sección transversal da estrada, na que a día de hoxe hai un aparcadoiro insuficiente en ambas as marxes, o que provoca que os vehículos suban á beirarrúa e a deterioren.

Finalmente, os traballos completaranse coa instalación de sinalización horizontal e vertical e balizamento.

Ethel Vázquez puxo o acento na importancia deste conxunto de actuacións, “tanto para mellorar a seguridade viaria e facilitar os movementos de xeito máis cómodo e seguro no cruce da Barquiña, como pola mellora nos desprazamentos a pé dos veciños neste treito de travesía, desde a glorieta ata a alameda”, afirmou a conselleira.

A dirixente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade destacou outros investimentos da Xunta de Galicia para mellorar a mobilidade no municipio, como as obras licitadas este mesmo xoves de conservación da Ponte Ceilán cun investimento de 505.000 euros, en beneficio dos veciños de Outes e de Noia.