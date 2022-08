Rueda ‘recibe’ con más inversión social el nuevo centro para Ordes

É unha moi boa nova que o Concello de Ordes sume un centro sociocomunitario para albergar os servizos que precisa o pobo... Pero a moi pouquiños políticos (e seguro que a ningún veciño) lle cabe na cabeza que se destinen máis de 900.000 € a un novo inmoble ca cantidade de edificios públicos que hai na vila sen aproveitar. Claro, dirán os nosos gobernantes que, doutro xeito, perderíanse as axudas. E pode que tamén quixeran contar cun marco e infraestrutura idónea para a dotación. Pero se a súa veciña Isabel Zendal volvese percorrer as rúas do municipio que a viu nacer pediría, unha, eses cartos para axudar directamente a quen o precisase. E dúas, botar man do que xa temos... porque as construcións tamén se deben reciclar.