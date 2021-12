Ruta litoral para amosar o gran patrimonio ribeirense

A Consellería do Mar acaba de comunicar ao Concello ribeirense a concesión dunha subvención no marco do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa para a execución dun proxecto turístico denominado Ribeira destino litoral sostible: o mar, un patrimonio visible.

A iniciativa consiste na creación dunha ruta costeira entre os núcleos de Palmeira e Corrubedo coa que, por medio da distribución de 17 paneis informativos, poñer en valor e dar a coñecer tanto aos visitantes como á poboación local o patrimonio industrial, a pesca e o marisqueo.

Deste xeito, situarase o foco en diversos elementos representativos do pasado, presente e futuro destes recursos: dende as artes de pesca tradicional, pasando polas vellas fábricas de salazón, a acuicultura moderna, o cerco, o cultivo do mexillón, o marisqueo do ourizo e a navalla, a recolección e comercialización do percebe na rula de Aguiño ou o funcionamento da lonxa de Ribeira.

Cada panel (que serán elaborados con materiais de longa durabilidade) abordará unha temática determinada que concordará á súa vez coa súa localización. Está previsto situalos en Palmeira, Coroso, na lonxa e o porto de Ribeira, O Touro, Castiñeiras, praia do Castro, O Carreiro, a Lonxa de Aguiño, o Peirao Fenicio, Couso, O Vilar e no pobo e no faro de Corrubedo.

A maiores, segundo sinalaron dende a administración municipal, a actuación complementarase coa celebración de visitas guiadas polo litoral e xornadas de sensibilización e educativas.

O proxecto ten un orzamento de 49.803 euros, dos cales a Consellería do Mar subvenciona 43.629, correspondente co 100 % do importe total subvencionable. Conforme aos requisitos da achega, a realización do proxecto non pode comezar antes do 1 de xaneiro da vindeira anualidade e ten que estar concluída e xustificada o 30 de setembro do mesmo ano.

Cómpre lembrar ademais que fai dúas semanas se deu a coñecer nun acto ao que asistiu o vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o Plan de Sustentabilidade Turística, que vai ser financiado con dous millóns de euros de fondos europeos Next Generation e contempla un total de 15 liñas de actuación distribuídas en catro eixos: transición verde e sostible (365.000 euros), mellora da eficiencia enerxética (435.000 €), transición dixital (200.000 €) e competitividade (1.000.000 euros).

XORNADAS. Este luns, o Lustres Rivas de Ribeira acolleu as xornadas sobre seguridade e prevención a bordo da Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia.

Durante a súa intervención, Bernardo Rodríguez, capitán da mariña mercante, asegurou que “a estabilidade dos barcos é un dos piares fundamentais para garantir a seguridade dos mesmos”.

Francisco Alonso, Conselleiro Técnico de Seguridade e Medio Ambiente do Ministerio de Fomento en Galicia, centrou a súa exposición en como a distribución dos pesos modifica a estabilidade dos barcos, mentres que os poñentes especializados en dereito indicaron que “a maior parte dos accidentes son por fallos humanos”.