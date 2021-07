Rutas guiadas a enclaves turísticos de Santa Uxía

Turismo Ribeira pon en marcha durante este verán un servizo de visitas guiadas gratuítas polo municipio a enclaves naturais: por unha banda, ao parque periurbano de San Roque e, por outra, ao miradoiro de Pedra da Ra e o Castro da Cidá. O concelleiro de Turismo, Ramón Doval, foi o encargado de presentar esta iniciativa acompañado da técnica municipal Sandra Fernández.

No que se refire á visita guiada a San Roque, terá lugar todos os martes de xullo, agosto e setembro e permitirá adentrarse en tres manifestacións culturais da prehistoria galega como son o megalitismo, a arte rupestre e o castrexo. Desenvolveranse de 11.00 a 12.30 horas e cmpre ter un mínimo de 8 persoas apuntadas e un máximo de 15.

No que se refire ás visitas ao miradoiro de Peda da Ra e o Castro da Cidá, serán os venres de xullo, agosto e setembro, de 11.00 a 12.30 horas (tamén cun mínimo de oito e un máximo de quince persoas).

En ambas modalidades as inscricións deberán ter lugar na oficina de Turismo do Malecón (abre de 10.30 a 14.00 e de 18.00 a 20.30 horas todos os días agás os martes) ou ben a través do teléfono 981 873 007 ou o email oficinaturismo@ribeira.gal. Prestarase servizo de atención personalizada e apoio ás persoas con diversidade funcional, por exemplo para realizar trámites e solicitudes como a reserva dunha determinada visita guiada.

Deberán cumprirse en todo as medidas de seguridade: uso obrigatorio de mascarilla e mantemento da distancia de seguridade. Aconséllase o uso de protección solar e calzado cómodo para camiñar pois as visitas percorren camiños de terra.

Dende a concellería de Turismo se lembrou que tamén están a ter lugar durante este período estival viaxes en catamarán a Sálvora, a Ons e pola Ruta do Mexillón, así como as que vén e van cara Pontecesures.

Respecto a esta última iniciativa, destacar que o pasado domingo comezou a materializarse o proxecto Ribeira Fai Camiño, A Orixe, que está cofinanciado polo Xacobeo, cun primeiro grupo de persoas que tomaron o catamarán en Pontecesures e, logo de navegar pola ría arousá, recalaron no porto de Ribeira. Alí, dous dos participantes animáronse a percorrer un treito do camiño A Orixe.

Cómpre lembrar que as saídas prográmanse todos os mércores e domingos ao longo do verán, prolongándose a actividade ata primeiros do mes de setembro.

Na travesía pola ría coñeceranse fitos tales como o único Vía Crucis Marítimo Fluvial que honra ao Apóstolo Santiago, as Torres do OEste en Catoira, a illa de Cortegada e unha parada nunha batea para familiarizarse co cultivo do mexillón, antes de recalar no porto de Ribeira.

O prezo é de 20 euros para adultos e de 10 euros para nenos de 4 a 11 anos, en tanto que os de 0 a 3 viaxarán gratis.

restricións No transcurso da última das habituais reunións do executivo local de Ribeira, representado polo alcalde Manuel Ruiz e a primeira tenente de alcalde MaríaSampedro, coa Asociación de Empresarios coa fin de abordar asuntos que son de interese para este colectivo, saíu a relucir a preocupación compartida ante a crecente incidencia do COVID en determinados grupos de idade.

A tal efecto, dende administración local se lle notificou á entidade presidida por Francisco Martínez que nos próximos quince días non se concederán autorizacións para a celebración de concertos privados, dentro ou fóra dos locais.

Ambas partes coincidiron en que non se pode criminalizar á hostalería pola presente situación, e que son as festas privadas e os botellóns ilegais os principais focos de contaxio, razón pola cal demandaron que calquera medida que se poida tomar no ámbito da prevención non prexudique o sector hostaleiro.

Así mesmo, instaron á que as autoridades sanitarias teñan en conta á hora de calcular determinadas ratios como a incidencia acumulada o feito de que actualmente a poboación de Ribeira se viu incrementada entre un 25 e un 30 por cento pola afluencia turística.

Por último, animaron encarecidamente aos citados para un cribado no Hospital da Barbanza a que acudan a esta chamada. Recordar que debido ao aumento de casos de COVID na comarca, Sanidade citará no centro hospitalario a 6.000 veciños de entre 16 e 29 anos de A Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Ribeira. Ademais, tamén se realizou un cribado no concello de Boiro.

Outros asuntos tratados entre os munícipes ribeirenses e os representantes dos empresarios foron a ampliación do chan industrial, o rescate do párking do Centenario ou a posibilidade de celebrar en Ribeira exames de conducir.