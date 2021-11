Saborea Padrón mostrará lo mejor de la gastronomía local

Diez establecimientos de hostelería participan hoy y mañana en una nueva edición del concurso de tapas Saborea Padrón, una oportunidad para que la hostelería ofrezca al visitante lo mejor de la gastronomía local y de una forma innovadora. Organizadas por el Concello, estas jornadas gastronómicas tendrán continuidad los días 12 y 13 de noviembre.

Los diez locales participantes ofrecerán al público once propuestas diferentes, a un precio 2,5 euros la tapa. Los horarios de degustación son: viernes de 20.00 a 23.00 horas; sábados de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00 horas.

La concejala de Cultura y Turismo, Lorena Couso, ha querido agradecer la participación de los hosteleros y se ha mostrado convencida de que “estas xornadas gastronómicas servirán para promover e poñer en valor a hostalería padronesa, que conta cunha grande calidade. Agardo que non só os veciños e veciñas de Padrón, senón moita xente da nosa contorna, se acheguen por Padrón durante as dúas próximas semanas para desfrutar das propostas deste ano”.

En cuanto a los locales y propuestas participantes en este Saborea Padrón 2021 son: Panadería San José, que presenta una tapa infantil: Muffin Trasnos de Outono, y otra para adultos: pastel Cabaciña do Camiño; Taberna A Filoxera con A pescada do Pedrón; Bámbola y Tosta Peregrina; Café Cultural Airiños, con A Pedronía de Frida e Rosalía; Café Século XX y Espiritual; Pulpería Rial y A Coroa de Santiago; Restaurante Chef Rivera, con Moito porco no Camiño; Restaurante O Santiaguiño y Primus Portus Apostoli; Retro Visor con Cocido do Camiño, y Ruta Xacobea con la tapa denominada Ruteira.

Todas las persoas que deseen participar en el concurso de tapas deberán recoger su pasaporte en la Oficina de Turismo Municipal de Padrón o en cualquiera de los establecimientos participantes. Un documento que deberán sellar en al menos tres de los locales despúes de consumir el correspondiente pincho. Después podrá votar por su tapa favorita, puntuando de 1 a 3. Entre todos los participantes, el Concello de Padrón sorteará un vale por 100 euros para consumir en el local ganador y 3 vales de 50 euros para consumir en el establecimiento que elija la persona ganadora.

DESTAPAR EL ENIGMA. Paralelamente a las jornadas gastronómicas, la Panadería San José y el Concello organizan DesTapa o enigma do Camiño, un juego de pistas que recorre los establecimientos del Saborea Padrón.

La primera persona que consiga superar todas las pruebas y descifrar el enigma ganará una cesta con productos de Navidad de Panadería San José valorada en 100 euros. Para participar habrá que partir de la panadería, para recoger la cartilla de concursante y las instrucciones del juego.