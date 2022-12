Sabores con dereito a premio no certame gastronómico Destapa A Laracha

O alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, e a concelleira de Promoción Económica, Rocío López, presidiron no centro sociocomunitario de Caión o acto de entrega dos premios do concurso gastronómico Destapa A Laracha, que se desenvolveu baixo a organización do Concello durante as catro fins de semana do mes de novembro e coa participación de catorce establecementos hostaleiros de todo o termo municipal.

O Concello repartiu 2.000 euros en galardóns para as tapas mellor valoradas polos xurados, profesional e popular. Así, o premio de 1.000 euros (máis unha cata en bodega para dez persoas e un estoxo de dúas botellas de Mar de Frades doadas por Bodegas Carballo) do xurado profesional foi para Cafetería Suiza (Paiosaco) polos seus Troncos de outono de pataca con lacón en dúas salsas. Esa foi a tapa mellor valorada polo blogger gastronómico José Antonio Domínguez Loureiro (da web www.rutasyrestaurantes.com) e as formadoras da rama de hostalería e restauración Isabel Calvo e Sonia Fraga.

O premio de 1.000 euros (máis estoxos con dúas botellas de Marqués de Riscal e de Mar de Frades doadas por Bodegas Carballo) do xurado popular levouno A Taberna de San Cristovo (Golmar) polo Solombo en redución de salsa de cogomelos con cebola caramelizada e pataca. O petisco deste establecemento foi o máis votado polos consumidores que probaron polo menos cinco tapas distintas en tres parroquias.

Foron un total de 271 votos válidos emitidos durante o evento, e aquelas persoas que o fixeron entraron no sorteo dos regalos que foron achegados tanto polo Concello (vales de compra de 30 euros para mercar no comercio local), como por locais participantes e as empresas patrocinadoras: Bodegas Carballo, Cafetería Suiza Panadería Suso, Productos Cárnicos Domínguez, Academia Cartafol, Massol Bronceado y Estética, Electro AV, Esymar Artes Gráficas, Troulakids, Café Bar Buenos Aires, Café Bar o Encontro, Estación de Servicio Vidueiros, Clínica Diego Pérez, Fogón da Pía, Laboratorio Ecoturístico A Castrexa, Bodegas Petrón, Bar Lestón, Clickfer Carballido, Avelaíña, Peluquería Jesús Vázquez, Tulipano, M. Ramos Interiores, Taberna de San Cristovo, A Xamonería de Carballo, Licores Bello Blanco e Bodegas Petrón de Doade.

En total foron 58 os agasallos sorteados. Aquelas persoas premiadas teñen sete días naturais de prazo para reclamar o seu agasallo contactando co Concello. En caso contrario, serán outorgados ás persoas que están na lista de reserva.

NO OBXECTIVO. Por outra banda, o Concello da Laracha mantén aberto, ata o día 11 de decembro, o período de votación da segunda edición do concurso de fotografía A Laracha no obxectivo, co que se pretende recoller imaxes de calquera lugar do termo municipal para destacar os seus atractivos, como poden ser o patrimonio material e inmaterial, as paisaxes, a etnografía rural, as aldeas ou as xentes. Non se admitirán fotografías que xa foron seleccionadas ou premiadas noutros concursos.

O certame repartirá 1.500 euros en galardóns repartidos entre as dúas modalidades convocadas. Na categoría xeral haberá tres premios de 600, 400 e 250 euros, que serán outorgados por un xurado que terá en conta aspectos como o impacto visual, a calidade técnico-artística e a creatividade. Pola súa banda, na modalidade de redes sociais os galardóns haberá un premio único de 250 euros para aquela fotografía que obteña máis “gústame” dos internautas a través do Facebook de Turismo do Concello da Laracha.