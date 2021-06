San Juan espera a la sardina de Portosín, que ya moja el pan

La tradición en San Juan, además de las hogueras, incluye el pan de millo y las sardinas. Al puerto de Portosín (Porto do Son) llegan los barcos cargados de esta especie, un auténtico manjar que ya moja el pan.

La campaña de la sardina comenzó a principios de mayo y se prolongará hasta finales de septiembre. “Os barcos están enchendo os cupos correspondentes e a sardiña ten unha calidade bastante aceptable”, comentó el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño Santos, quien afirmó que “confiamos en que vai ser un bo verán de pesca e que todas as persoas que o desexen poderán degustar o noso peixe estrela”.

Según apuntó el dirigente de la entidad marinera, en lo que va de mes, en la lonja de Portosín se vendieron 164.541 kilos de sardina y la facturación asciende a más de 210.000 euros. “Hai que ter en conta que a maioría dos barcos aínda están no Cantábrico e que estamos faenando con embarcacións de menos eslora, as cales están traballando bastante ben co pouco cupo que teñen”, aclaró al respecto.

Actualmente de la flota de este puerto salen a pescar solo siete cerqueros, a los que pronto se sumarán los que regresan de la campaña del bocarte. De lunes a martes, los barcos de hasta ocho tripulantes tienen un cupo de 1.200 kilos y, para los de nueve o más, de 1.800 kg; mientras que miércoles y jueves los topes varían, contando con 1.700 y 2.300 kilos, respectivamente.

En cuanto al precio, el patrón mayor señaló que “depende da calidade que traia cada barco” y que el precio máximo que se alcanzó “foi pola celebración de San Antón, en Portugal, que chegou a 5,40 euros o kilo. Normalmente vai a 1,28 € e menos dun euro non adoita baixar”.

Andrés Gómez, un marinero enrolado en el Mar de Amura, asegura que “é un dos anos que máis sardiña se ve polo mar” pero “ hai moi pouco cupo e ten pouco precio para os barcos; non se pode facer moita cousa porque só hai sardiña, de momento non hai xurelos”. Sin embargo, Gómez resalta que el tamaño de esta especie “é bastante bo”.

En este sentido coincide con Argimiro Blanco, socio de Pablo Pessoa en la empresa de Procesados Pesqueros Portosín S.L.. “Está saíndo unha sardiña grande e gorda, boa para asar, de 12 pezas o kilo. Penso que ten bastante graxa e que está no punto”, dijo el empresario, quien manifestó que “está tendo bastante demanda”, especialmente hace unos días con motivo de la celebración de San Antón en Portugal donde compraron a 4,40 € el kilo, una cifra similar a la del pasado año.

Posiblemente, los precios también repuntarán en las jornadas previas a San Juan. Pese a todo, Blanco destaca que “no día do ano que máis cara vai a sardiña segue sendo unha tradición moi asequible”.

La sardina es la especie estrella de Portosín. “Ten unha reputación tanto polo propio peixe, a súa alimentación e o tamaño que alcanza, como pola forma de traballar dos barcos, moi especializados”. “Pódese dicir que ten un prestixio a nivel nacional e tamén en Portugal. Se hai sardiña aquí, non a queren doutro sitio; a calidade está asegurada. Podemos estar orgullosos polo peixe, que non depende de nós, pero tamén pola forma de traballalo, que lle deu máis valor”, salientó Argimiro Blanco.