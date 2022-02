Sanidade solicita a Teo otro solar para el centro de salud

A la Consellería de Sanidade no le salen las cuentas, y acaba de instar por escrito al gobierno de Teo a que busque un solar distinto donde emplazar el futuro gran centro de salud. Y es que la “incómoda” opción de A Ramallosa, aseguran, alejaría demasiado el servicio de las poblaciones, y los 8 kilómetros de distancia se antojan demasiados para los residentes en Os Tilos y Cacheiras, dos dispensarios en riesgo de desaparición.

Este es el argumento que ha puesto sobre la mesa el propio conselleiro Julio García Comesaña, recordando que en su día se pretendía “unha centralización de toda a atención primaria do Concello, dende Calo ata Pontevea, nun único punto”, justificando que se optase entonces por la parcela cercana a la casa consistorial. Ahora son precisamente estos dos centros los que tendrían visos de permanencia, en detrimento del de Os Tilos y Cacheiras.

Desde el PP, por su parte, aplauden la “proactividade e os pasos adiante dados polo Sergas” para la construcción de la nueva dotación, de 2.500 metros cuadrados y que incluiría pediatría, medicina de familia y enfermería, así como una gran sala de formación sanitaria, así como servicio de salud bucodental. Por ello, justifican que ahora se pida “unha localización máis cercana aos dous centros que vai absorber o novo, para a súa edificación”.

Asimismo, y en cuanto al emplazamiento definitivo, el portavoz de los populares, José Manuel Guerra, subraya que “recentemente propiciamos un encontro entre responsables do Sergas e veciños dos Tilos, pero queremos deixar moi claro que temos en conta todas as sensibilidades do municipio”.

¿Y que opinan los residentes en Os Tilos? Pues mantienen su reivindicación de siempre: defensa a capa y espada del actual inmueble, sobre todo pensando en la cantidad de residentes en la parroquia, 2.500, que tendrían que desplazarse lejos. Y, además, lo hacen con el apoyo de toda la oposición.

A este respecto, el PSOE también ha querido dejar claro, bajo el lema A Ramallosa si, Os Tilos tamén, que siguen respaldando “a necesidade dun novo centro de saúde na Ramallosa, sempre que se manteña o existente dos Tilos”, e indican que “tampouco queremos que se rebaixe a categoría e servizos dos Tilos, pasando de centro de saúde a dispensario, con médico e un enfermeiro, como propuxo Sisto hoxe –por este miércoles– nunha xunta de portavoces”. Terminan apuntalando la necesidad de “un novo centro de saúde digno do Teo do século XXI, pero sen perder os servizos existentes”.

Y claro, después de que desde la Xunta instasen al ejecutivo que gobierno con 4 de 17 ediles a que les facilitase un emplazamiento, y una vez cuestionada su propuesta de A Ramallosa, Anova entiende que tampoco valdría una alternativa en Cacheiras, y que “está en risco” la nueva dotación, ya que “de facto deixa no aire esta infraestrutura sanitaria imprescindible para Teo”. Sumaría 16 consultas de adultos, área bucodental, despacho de trabajador social, área de infecciosos, consulta de urgencias, cuatro de pediatría, otras 4 salas polivalentes y de toma de muestras.

Con estos servicios, siempre según el ejecutivo local, se lograría el incremento de “unha consulta de medicina e enfermería; consulta de farmacia; área bucodental con dúas consultas; tres polivalentes para a realización de técnicas; unha consulta de pediatría; unha de enfermería pediátrica; unha sala de observación de pediatría”, así como dependencias dedicadas a formación y atención.