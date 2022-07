Santa Comba une aos doentes e familiares do cancro da comarca

A sala de xuntanzas do centro de saúde Ángel Carracedo da localidadade coruñesa de Santa Comba acolleu esta semana a presentación da agrupación e a primeira xornada informativa adicada á prevención con hábitos saudables e á nutrición. A asociación, que leva o nome de Unha amiga sabe ver que necesitas unha aperta, nace da inquedanza dun grupo de afectados e de familiares, encabezados pola primeira presidenta do colectivo, Ana Ferreiro Gerpe, que nos últimos anos teñen que convivir e loitar co cancro na Terra do Xallas.

Ademáis, o colectivo pretende dar luz e apoio entre os afectados directos, doentes e familiares, e conta co inestimable respaldo de todo o cadro médico do centro de saúde de Santa Comba, encabezado pola súa máxima responsable, Dolores López Fernández, que abriu as intervencións nesta posta en marcha da asociación.

Deste xeito, a doctora López Fernández agradeceu ó equipo sanitario do centro que “se volcara desde o primeiro día cunha iniciativa que lle achegou unha paciente, e agora amiga, e que vai a vertebrar información e apoio por parte do persoal que coordina para pacientes e familiares. É moi importante ao mesmo tempo o empoderamento dos propios pacientes para afrontar con forza os procesos polos que pasan na enfermidade”, concluíu a responsable sanitaria.

Tamén a alcaldesa de Santa Comba, a popular María Pose, quixo sumarse tanto de maneira institucional como persoal a unha iniciativa que calificou de “moi necesaria, porque nos toca a todos”. A rexedora xalleira ofreceu o máximo apoio e a colaboración que se necesite por parte do concello aos promotores da asociación.

Unha das enfermeiras do centro de saúde da localidade, Raquel Cotelo Vázquez realizou unha completa presentación informativa sobre a enfermidade oncolóxica, cómo pode desencadearse, con compoñentes xenéticos, externos e de hábitos e, focalizou a atención nestes últimos, sobre todo nos que se poden previr de maneira directa, como son a alimentación equilibrada e unha nutrición completa e o exercicio físico moderado.

CAMBIOS nos hábitos. Outra das faculativas do complexo sanitario, Ana Seoane, ampliou a referencia á nutrición apoiándose nun documento audiovisual ilustrativo dos cambios positivos que se poden xerar en calqueira proceso da enfermidade. Así, referiuse aos hábitos alimenticios “máis primitivos pero moito máis saudables” que nos acheguen ao produto natural, cunha taxa de nutrientes por caloría moi alta e que nos alonxen dos procesados, “lamentablemente tan en auxe na sociedade actual ”, indicou a experta.

Tamén tomaron a palabra diferentes membros da directiva e familiares directos de afectados, que agradeceron o apoio á iniciativa e destacaron a actitude positiva como unha das claves para afrontar os tratamentos e o importante que debe de ser o apoio aos cuidadores das persoas que sufren este tipo de doencias.

Finalmente, a presidenta da nova agrupación, Ana Ferreiro, pechou o acto agradecendo a implicación tanto do centro de saúde, como do Concello e, sobre todo, da xente que a animou a poñer en marcha un grupo no que se poidan compartir experiencias e se axude a afrontrar esta enfermidade con esperanza e forza para superala.