Santas Tapas saborosas e con premio na Estrada

A ESTRADA. Cun gran sabor de boca despediron na Estrada a Semana Santa, logo dunha exitosa edición do concurso gastronómico Santas Tapas, que levaba dous anos sen poder celebrarse por mor da pandemia.

Unha cita á que se sumaron este ano vinte e cinco establecementos, que foron divividos en catro rutas bautizadas co nome de escritoras da Estrada. Ademais de gozar e degustar as tapas, que destacaron pola súa variedade e calidade, os comensais que tiveron a sorte de probar os petiscos dos 25 locais hostaleiros entrarán agora en dous sorteos de 1.000 euros. E aqueles que completaron algunha das catro rutas do concurso poderán ser agraciados con comidas ou ceas nalgún dos establecementos participantes, ou tamén con viños, rutas por bodegas e lotes de produtos da zona. Hai que subliñar que esta é unha iniciativa da Asociación de Hostaleiros da Estrada, coa que colabora activamente a concelleira de Promoción Económica. M. L.