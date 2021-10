Santiago rechaza extender el bus P2 porque la línea desaparecerá

No hubo suerte. El Concello de Santiago rechaza la extensión de la línea de bus urbano P2 para que vuelva a prestar servicio en Ames pese a ofrecerse el municipio maiano para sufragarla. Y el motivo no es otro que la próxima licitación del servicio de transporte urbano compostelano, en la que ya no consta esta ruta específica de autocar, y que era la que se desviaba por Ortoño.

Así se lo expuso el alcalde de Ames, Blas García, a los representantes de las asociaciones de vecinos afectadas por la eliminación de ese bus, concretándoles la dificultad que, en este sentido, atraviesan las negociaciones para su reposición.

El regidor les trasladó que el departamento jurídico del Ayuntamiento de Santiago no ve posible informar favorablemente el convenio que ya había presentado el Concello de Ames en el mes de junio.

Y sin embargo, ante la imposibilidad de firmar ese acuerdo en sus términos actuales, desde el ejecutivo de la capital maiana barajan ya tres posibles soluciones a la eliminación de la línea P2. Esta terna de propuestas será presentada por miembros de la administración local de Ames al director xeral de Mobilidade de la Xunta, Ignacio Maestro, el próximo jueves 7 de octubre.

Blas García, que estuvo acompañado por el concejal de Medio Rural e Participación Cidadá, Santiago Márquez, explicó esta circunstancia a las asociaciones vecinales de Ortoño, Bugallido y Biduído, ahondando en las gestiones realizadas por parte del Ayuntamiento para tratar de restituir la línea de autobús que conectaba Santiago y Ortoño.

García les aseguró que el Ayuntamiento de Santiago no informó favorablemente el convenio presentado por el Ayuntamiento de Ames en el mes de junio, mediante el que se comprometían a asumir el coste de la prolongación de la línea urbana.