Santomil afirma que habrá proyecto para el nuevo colegio de O Milladoiro este mes

El salón de plenos Ames fue marco de una reciente reunión del Consello Municipal de Educación en la que se analizó el estado de las licitaciones para la ampliación del colegio Agro do Muíño y la construcción del CEIP de Milladoiro que acometerá la Xunta de Galicia. Y, en concreto, se divulgó que ya está en licitación la mejora del primer centro, mientras que se espera que este mes acaben de redactar el proyecto del colegio para la mayor urbe.

Además, los presentes dieron un repaso a los trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación realizados por el Ayuntamiento de Ames durante el verano y el estado actual de las instalaciones educativas. Pero también se habló sobre el inicio del curso escolar 2022/2023, donde se analizó la actualidad de cada centro escolar en el arranque de las actividades lectivas tras la pandemia y de la nueva ley educativa. El concejal de Educación, David Santomil, presidió este consejo local, junto con la técnica de Educación, Rosa García, como secretaria. Asimismo, en dicho Consello Municipal de Educación participaron los directores de los centros escolares públicos, representantes del profesorado, de las ANPA y grupos políticos locales.

Entre los temas abordados destacó también el referido al estado de las licitaciones para la ampliación del colegio Agro do Muíño, que ya está en la fase de licitación para la ejecución de la obra, mientras que los técnicos ultiman el proyecto del nuevo CEIP de Milladoiro con horizonte de finalización a lo largo de estos días. Pero también se trató la actualización y renovación de vocales de este consejo, incorporándose las nuevas directivas de las ANPA que cambiaron de representantes.

Otra de las cuestiones de actualidad que se repasaron fueron las referidas al acondicionamiento de instalaciones realizados por el Ayuntamiento de Ames durante el verano y el estado actual de las sedes educativas, sin olvidar la necesaria coordinación de los horarios y espacios utilizados por los servicios complementarios de educación, tanto por las ANPA como por las escuelas deportivas.

Por último, los presentes debatieron sobre los horarios de salida del alumnado en el servicio de comedor y el traslado a actividades de las ANPA y escuelas deportivas, proponiéndose la modificación de los reglamentos de los programas de conciliación Bos Días Cole, Comedores y Tardes Divertidas para agilizar procedimientos de renovación y matrícula en los servicios a través de la administración electrónica.

TRES HORAS. El concejal de Educación, David Santomil, indica que “logo de tres horas de xuntanza, fíxose un balance do traballo realizado polo Consello municipal de Educación dende o ano 2016, que mantivo unha xuntanza por curso escolar. Deste xeito foron un total de oito as xuntanzas do Consello municipal dende a aprobación do Regulamento no ano 2016 e, previsiblemente, este foi o último deste mandato”.

Y, de igual forma, destacaba que “o Consello Municipal de Educación, no que está representada toda a comunidade educativa de Ames, leva funcionando de forma ininterrompida dende o ano 2016 e supuxo un cambio no modelo de participación para lograr importantes acordos. Un dos principais é, sen dúbida, a solicitude conxunta de mellora de infraestruturas educativas e a construción dun novo CEIP no Milladoiro, así como a ampliación e mellora doutros centros educativos. Agardamos que en vindeiros mandatos siga a ser unha ferramenta útil ao servizo da comunidade educativa”.