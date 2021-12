Santomil suma competencias en Axenda Urbana e liderará o traballo ca mira no reto 2030

O alcalde de Ames, Blas García, asinou este luns 27 un decreto para a modificación das concellerías delegadas, engadindo ao réxime de delegacións a de Axenda Urbana. Esta nova área será xestionada por David Santomil, que deste xeito pasará a ser concelleiro de Educación e Axenda Urbana, que comprende as áreas de Educación, Servizos Educativos Complementarios, Patrimonio Histórico e Axenda Urbana.

O obxectivo é aglutinar dentro dunha mesma área todo o traballo relacionado coa Axenda 2030. Na actualidade estase na fase inicial de elaboración do documento da Axenda 2030 do Concello.

A Corporación municipal aprobou por unanimidade no pleno ordinario de outubro do pasado ano o acordo para a adhesión do Concello de Ames á Rede de Entidades Locais para a implementación e desenvolvemento da Axenda 2030. A finalidade deste proxecto é favorecer a coordinación de actuacións entre os gobernos locais para lograr o desenvolvemento sostible. Para avanzar neste eido, o executivo local de Ames vén de crear unha nova concellería na que se inclúe a área de Axenda Urbana.

Santomil tivo as competencias de Educación e Cultura durante o mandato 2015-2019 e dende 2019 ata a actualidade xestionaba a concellería de Educación e Patrimonio Histórico.

O alcalde, Blas García, delegou esta área nel (que é ademais primeiro tenente de alcalde) para que sexa quen se encargue de coordinar os traballos relacionados con este proxecto estratéxico.

Lembra ademais o alcalde que Santomil “é a persoa axeitada para xestionar a área de Axenda Urbana pola súa formación académica e de investigación, xa que é licenciado con grao en Xeografía e doutor en Xeografía e Análise do Territorio pola Universidade de Santiago de Compostela”.

“O obxectivo é aglutinar dentro dunha mesma área todo o traballo relacionado coa Axenda 2030, que se vai a facer durante os vindeiros anos”, sinalou a rexedor.

Deste xeito, preténdese recoller dentro do documento final da Axenda 2030, que na actualidade está en fase inicial, o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), o Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) e a EDUSI Impulsa Ames.

Santomil destaca que “a Axenda Urbana de Ames vai ser o documento estratéxico cara o ano 2030, no que se integran todas as actuacións no territorio (PXOM, EDUSI, PMUS...) e que vai ser fundamental para captar novos fondos europeos no futuro próximo. Todo un reto e un orgullo tamén, pois é unha área relacionada coa miña formación académica e de investigación. Agradezo a confianza depositada en min por parte dos compañeiros e compañeiras do goberno e, especialmente, do alcalde”.

No Plan Ames Progresa 2021-2023 inclúese unha cantidade orzamentaria de 100.000 euros. A razón débese a que a Axenda Urbana é a folla de ruta que vai marcar a estratexia e as accións para levar a cabo na vindeira década para facer do concello un lugar de convivencia máis amable, ordenado e saudable.