Sanviño nació con vino y amistad

De siempre se ha dicho que las grandes cosas han nacido de la improvisación, y este que os escribe puede corroborarlo. Resulta que en la entrañable aldeíña de Seira de Rois, bien cerquita de otra pequeña aldea no menos entrañable y llena de recuerdos para mi familia- el histórico Socastro- había un legendario ultramarinos del rural de por allí, regentado en sus días de gloria por José, el carpintero, nuestro vecino de la calle Herreros padronesa, y por su esposa. Pasaron los años y aquel viejo y romántico ultramarinos pasó a ser un humilde bar, para los paisanos de allí, bar que regentaría Xan Calvo, hijo de estos dos paisanos de Seira.

El bar, en cuestión, sería considerado punto de encuentro y reunión de todos los vecinos del lugar, pero Xan quería elevarlo a la categoría de gran taberna, a donde acudieran nos solo vecinos si no, gentes de todos los lugares...

La amistad de Xan con Ángel Rey, nieto de los Rey de la Plaza de Baltar padronesa, hizo que un día termináramos por allí, en la ya denominada Taberna O Pemento mi hermano Pepe Domingo y servidor, que veníamos de organizar las de San Quintín por Madrid, rebosando a más no poder todas las discotecas de la capital, tantas como terminaran en nuestras peligrosas manos, donde organizáramos exitosas historias para atraer a las gentes en locales como Long-Play, Cerebro, Well del Hotel Wellington, Queros, Carrousel... Esta experiencia hizo ver a Ángel Rey que estos dos cuñados suyos de Madrid eran las personas ideales para darle el empuje que el bueno de Xan quería para lo que sería la nueva Taberna O Pemento de Seira de Rois...

Nos citamos en O Pemento cincopersonajes, los de invitar a todo, menos a vino... Las botellas del suculento vino del Ribeiro de Xan, un vinazo traído para su exclusividad del bar, desde la ourensana Ribadavia, iban cayendo una tras la otra hasta llegar a la decena. No es bueno presumir de beber mucho pero que quieren que les diga... recién llegaros de Madrid a la aldea... los recuerdos de por allí, la amistad de Ángel con Xan, y el rememorar de calle Herreros, donde José el carpintero le hacía camiones de madera a mi hermano Pepe niño, acumularon pasión y entrega hacia el caldo de Ribadavia- y a medida que se iban descorchando, iban surgiendo la flamantes ideas, las mismas que a buen seguro en su día iluminaran a Baco...

La primera, no me queda otra que decir que fue la mía. Debido a mis buenas maneras de trabajar la madera se me ocurrió, de golpe, que podríamos hacer una figura que representara a una especie de personaje al que llevaríamos en alto en unas andas paseándolo por los alrededores de la Taberna O Pemento de Seira, citando a esta convocatoria a amigos y paisanos del lugar.

Dicho y hecho, se hizo. Ahora venía lo complicado, el ponerle nombre al personaje. Sugerí el nombre de BOVIÑO (por el buen vino de Xan y en homenaje a todos los desheredados que pasaron por la comarca...) A Pepe no le gustó mucho y añadió el de San Viño- separado y santo-. Anoté que estaba perfecta la sugerencia, pero que no separaríamos el nombre de San del de Viño, más bien por respeto a nuestras sanas creencias, las que teníamos los 5 elementos allí convocados, Xan Calvo, Pepe Domingo Castaño, Camilo Rodriguez Pazos de Casa do Bispo, Ángel Rey, y este humilde servidor que os escribe este conto. Así quedó instaurado el nombre de la figura que representaría a una nueva romería de la comarca, de la que decía el gran escultor de Seira Camilo Seira, hijo de Camilo Rodriguez, quien comentó que estaba feliz de haber conocido a alguien que inventó una romaría, ya que éstas citas gallegas tienen tantos años de historia todas, que nadie sabe cuál fue sus principios de todas, ni quien las inventó.

Teníamos una especie de santo, una romería y ahora quedaba donde hacerla para más público, para sentarlos juntos a la hora de comer, ya que nos juntaríamos en todas las convocatorias hasta la fecha como doscientas almas con ganas de carallada.

Rápido y genial levantó el dedo Camilo Rodriguez en aquella junta de locos y dijo: “O xantar faise na miña carballeira da Casa do Bispo, por mis gónadas...” Así fue como nació la romería de Seira, la patrocinada por el bueno de Xan Calvo, taberneiro, quien con los años y por motivos de salud, dejaría en manos de Chus Mosquera la continuidad de Taberna O Pemento y de la romería.

Sanviño de Seira no es una gran cosa como comenzaba este conto, pero puedo aseverar que sentó adicción y venerada entrega todos los años de su joven existencia.

Vayan por O Pemento y vean al Sanviño de “pao de madeira de castaño”, e imagínense cuánto de carallada tienen montado por esta humilde aldea de Rois.