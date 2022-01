Seis concertos e tres presentacións literarias no Curruncho Pop de Carballo

Logo da interrupción en 2020 polo confinamento, o Curruncho Pop volve a Carballo como anticipo dunha primavera cultural de música e literatura con forza. Dos catro concertos que estaban previstos hai dous anos só se puido realizar o primeiro: unha colaboración inédita e excepcional entre Huguette Periscal, Maraya Zydeco e Blues Chico que deixou ao público carballés con ganas de máis.

Neste agardado retorno volverán Huguette Periscal e Maraya Zydeco, aínda que esta vez por separado, no auditorio da Biblioteca Rego da Balsa. Os seus compañeiros de cartel, Magín Blanco e Diego Vasallo, tamén tocarán e cantarán en Carballo dous anos despois.

Seis concertos e tres presentacións literarias enchen o cartel do 2022, que arrinca este sábado, día 29, co concerto de Jamie Perret, que ofrecerá no auditorio da Biblioteca Rego da Balsa o seu único concerto en Galicia da xira que está realizando por España en solitario. Este artista británico comezou a súa traxectoria musical sendo parte do grupo de Babyshambles, de Peter Doherty. Ademais, as súas cancións amosan gran influencia da música do seu pai, Peter Perrett.

Dado que o aforo é reducido, os interesados deben reservar praza no teléfono 981 758 580 (máximo, catro pases por persoa). A entrada, coma sempre, será de balde. A cita é ás 20.30 horas.

A seguinte cita será o 5 de marzo, cando o xornalista musical e doutor en Filosofía Álvaro Alonso presentará o libro Townes Van Zandt. La eternidad en una canción, un percorrido pola vida e obra do xenial músico norteamericano. A continuación, Hendrik Roever (Del-Tonos) e Óscar Avendaño (Siniestro Total) farán un percorrido musical pola obra do lendario compositor americano.

Luis Lapuente e David Moreu falarán o 26 de marzo da historia do soul nun percorrido monográfico de dous escritores que teñen publicado unha ampla bibliografía sobre o tema. De seguido actuará Huguette Periscal, unha das voces máis destacadas da escena musical carballesa. Pechará a cita a banda coruñesa Madame Bird.

En maio, o día 7, chega Desnortadas, unha proposta poético-musical que xorde do último poemario da autora carballesa Rosalía Fernández Rial, Desnortada (Espiral Maior, 2021), que desta volta inclúe un cd con varios dos poemas musicados pola autora, acompañada pola virtuosa acordeonista asturiana María Álvarez Santiago (Maraya Zydeco). O 21 de maio actuará Magín Blanco, compositor, guitarrista e cantante galego moi coñecido polo público cativo, acompañado polo músico, xornalista e escritor ourensán Carlos Rego. Pechará o Curruncho Pop o intérprete e compositor Diego Vasallo o 4 de xuño.