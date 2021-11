Seiscentas familias utilizan xa o compost do colector marrón

Preto de seiscentas familias de Carballo e A Laracha están a utilizar xa o compost elaborado en Sogama coa materia orgánica que depositaron nos últimos meses nos colectores marróns distribuídos polos dous concellos, que foron pioneiros en Galicia na recollida selectiva da quinta fracción.

Na Laracha, unhas duascentas persoas adheridas ao programa Ti tes a chave, posto en marcha polo Concello para dar a coñecer e impulsar o emprego do contedor marrón da fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, recolleron este mércores nun estand ubicado na Praza do Concello a súa bolsa co primeiro compost. Previamente, enviáranse SMS a todos os usuarios para informarlles da iniciativa.

Nese espazo tamén se deron de alta no programa unha vintena de persoas, recibindo o seu kit de voluntariado marrón formado por un cubo ventilado de dez litros de volume, bolsas compostables e unha chave coa que abrir os colectores da quinta fracción. Cabe lembrar que este trámite pode facerse en calquera momento acudindo ao concello. Actualmente están adheridas a esta iniciativa máis de seiscentas persoas e empresas do municipio.

Os contedores marróns da fracción de orgánicos están en funcionamento nos núcleos urbanos da Laracha, Paiosaco e Caión, e tamén na urbanización Monte Claro de Cabovilaño. Desde o Concello lémbrase que tamén se desenvolven campañas de compostaxe individual dirixidas a persoas residentes no rural e que dispoñen de terreos anexos ás súas vivendas. Coa colaboración de Sogama, de xeito puntual entréganse de balde composteiros domésticos. Para beneficiarse desta iniciativa é preciso presentar a correspondente solicitude no Concello.

Pola súa banda, en Carballo, un total de 400 familias que participan no programa achegáronse o domingo ata o posto instalado na rúa Coruña para recoller as súas bolsas de compost, o primeiro producido na planta de compostaxe de Sogama en Cerceda. Con esta iniciativa pioneira quixeron visibilizar os resultados que poden acadarse cun xesto tan sinxelo como depositar os residuos orgánicos nos colectores marróns. E a acollida foi excelente.

Ao igual que na Laracha, tamén se entregaron moitas chaves. O concelleiro de Obras e Servizos, Luis Lamas, e a responsable de Comunicación de Sogama, Teri Campos, foron testemuñas da boa acollida que o programa ten entre a veciñanza.

O Concello de Carballo anticipouse con esta iniciativa á Semana Europea da Redución de Residuos, que se celebrará do 20 ao 28 deste mes. Co lema O marrón, o contedor que devolve a vida, Sogama e a Consellería de Medio Ambiente levarán a cabo unha campaña orientada a potenciar o uso do contedor de cor marrón en seis concellos, entre os que figura o de Carballo. Deste xeito, o xoves 25 instalarase un punto informativo, que estará atendido por educadores ambientais especializados en xestión sostible de residuos, a fin de abundar nas boas prácticas vinculadas á redución, a reutilización e a reciclaxe e, máis especificamente, na importancia de valorizar a materia orgánica a través da súa transformación en compost de calidade. O posto estará operativo de 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 18.00 horas.

Dende Sogama lembran que os concellos están obrigados a implantar antes do 31 de decembro de 2023 a recollida diferenciada da materia orgánica a través do contedor marrón. En Carballo e na Laracha levan xa tempo traballando na xestión axeitada dos bio-residuos.