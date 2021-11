Sementan na ría de Camariñas un millón de ameixas xapónicas

Sementar para poder recoller. Iso é o que fixeron esta semana os profesionais do marisqueo da agrupación de Camariñas, que repoboaron os seus bancos de A Paxariña cun millón de exemplares de ameixa xapónica. Unha semente que puideron mercar grazas a unha axuda recibida da Consellería do Mar.

“Esta é a variedade que máis nos falla nos nosos bancos”, afirma o patrón maior, José Ramón Lema, quen agarda que “se a cousa vai ben nun prazo de dous anos poidamos ter un moi bo produto e tamén moita cantidade, aínda que todo dependerá de que as condicións climatolóxicas sexan axeitadas”, engadiu.

A talla da semente “era bastante boa e o traballo xa está feito, polo que agora só nos queda esperar”, incidiu. Lema Romero agradece que “a Consellería do Mar teña sempre presente aos mariscadores de Camariñas e que nos axuden en todos os trámites e solicitudes que formulamos dende a confraría”. Ademais, resalta o bo traballo e axuda prestada pola bióloga de zona.

A falta de ameixa xapónica estase a ver compensada pola abundancia e a boa cotización da variedade fina, que na poxa celebrada este mércores na lonxa de Camariñas acadou un prezo de 36,50 euros o quilo, e nas últimas semanas non baixou de 33 €/kg. Unha valorización que “está bastante ben para estas alturas do ano”, sinala o patrón maior, quen agarda que conforme se vaian achegando as datas de Nadal se incremente tamén o prezo que se paga por este prezado bivalvo. “As ameixas da nosa ría son moi aprezadas non só pola súa calidade, senón tamén porque consérvanse moi ben e aguanta máis tempo cas doutras zonas marisqueiras”, engadiu José Ramón Lema.

No que vai de ano, os mariscadores e mariscadoras de Camariñas colleitaron máis de 3.800 quilos de ameixa fina, que xeraron na rula local uns ingresos de máis de 111.000 euros, segundo os datos de Pesca de Galicia. É actualmente o principal recurso para o sector e o que lles permite saír a faenar todas as mareas, agás cando aparecen as toxinas. “Tentamos de ir alternando os distintos bancos que temos para evitar unha sobreexplotación e facilitar a recuperación dos mesmos”, conclúe o patrón maior.

A idea dos profesionais do marisqueo é seguir faenando, sempre que o tempo e as circunstancias o permitan, ata completar a campaña de Nadal, que agardan sexa mellor que a do pasado ano.

VENDAS ONLINE. Despois das obras de mellora que se estiveron acometendo nos últimos meses na lonxa e nos locais da confraría de Camariñas, xa volven a ter operativa a venda online que permite participar nas poxas a compradores de toda Galicia.

Dende o pósito invitan “a todos aqueles compradores interesados na adquisición dos produtos que pasan polas nosas instalacións a que se unan á nosa confraría”. Un dos requisitos para poder formar parte como comprador é o depósito dun aval “para así poder ter, dende as nosas dependencias, unha seguridade económica por posibles impagos”. Aclaran ademais que “non se prohibe a ninguén que cumpla cos requisitos esixidos a compra dos produtos que pasan pola nosa lonxa”.