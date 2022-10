Senda Nova invita a coñecer e protexer o rural camiñando

Un ano máis, e xa van 11, a asociación Senda Nova convida a saír a camiñar polas corredoiras da comarca de Bergantiños para coñecer e protexer o rico e variado patrimonio do medio rural da man do Outono en Marcha.

Un programa que este ano inclúe seis rutas e que foi presentado no Espazo da Natureza de Oza (Carballo). Os que desexen seguir as pegadas do voluntariado de Senda Nova teñen que ir preparando as botas xa que o domingo, día 9 de outubro, comezará esta nova edición cunha camiñada pola Senda das Capelas da Laracha. Unha ruta que sorprende cada ano e en cada recuncho de Montemaior.

O 16 de outubro, os camiñantes desfrutarán de Razo e Baldaio, un espazo para protexer, e coñecerán polo miúdo a xeoloxía, cultura e a biodiversidade dun entorno natural que alberga un dos sistemas dunares mellor conservados de Galicia. Á semana seguinte, o día 23, percorrerán a Via Alcaianus, en Coristanco, para gozar das fermosas corredoiras que unen Xallas e Bergantiños, pasando pola ponte Lubián e atravesando castros e pazos.

O mes de outubro rematará co roteiro polas Terras do Marqués (Carballo), o día 30. Un percorrido que achegará aos sendeiristas aos pazos de Gontade, Pallas e Vilar de Francos. Xa en novembro, o día 13, volverán a seguir as Pegadas do Wolframio, un percorrido por terras de Carballo e Malpica marcado polo cheiro a historia a través do negro mineral tan prezado na Segunda Guerra Mundial.

O Outono en Marcha chegará o seu fin o 20 de novembro coa Ruta das Férvedas (Carballo), que segue a valgada Malpica-Tui, onde a paisaxe racha contra as rochas.

Trátase dun novo programa “con vellos, moi vellos obxectivos: coñecemento do entorno a través de percorridos deseñados para unir lugares de interese ambiental, cultural e paisaxístico”, afirma José Manuel Menéndez, presidente de Senda Nova. Todo isto, engade, “co condimento especial da estación de outono, onde as paisaxes bergantiñáns que vai recorrer este ciclo de andainas, se mostra máis espectacular”.

As persoas interesadas en participar poden inscribirse na base de Protección Civil de Carballo; nos departamentos de Cultura e Deportes da Laracha e Coristanco, de luns a venres, de 9.30 a 13.30 horas, ou tamén no Espazo da Natureza de Oza, os mércores, xoves e venres de 17.00 a 20.00 horas. A data límite é ata 2 días antes de cada roteiro e o prezo e de 8 € os maiores de idade e 6 € os menores. Os socios de Senda Nova terán un desconto, quedando as taxas en 6 e 4 €, respectivamente.

Dende o colectivo ambiental agradecen o labor e apoio de todo o voluntariado de Senda Nova e, de xeito especial, a colaboración dos concellos de Carballo, A Laracha e Coristanco, así como da Plataforma en defensa de Monte Neme e do Instituto de Estudos Bergantiñáns.