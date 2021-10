Sendas para eliminar los últimos puntos y tramos negros jacobeos

tan preciso é para os nosos concellos que veñan os peregrinos como que falen ben do Camiño de Santiago, de xeito que poida seguir fluíndo este turismo, moi importante para os hostaleiros do noso rural. E ademais de ofrecerlles o noso patrimonio histórico, e pór aos seus pes paisaxes inigualabeis, temos que primar a seguridade como un acicate que posiblemente determine que elixan esta maneira de investir o seu lecer e non outra. Porque da amabilidade das xentes supoñemos que non van ter queixa, e dos prezos que se atopan, tanto á hora de pernoctar como de comer, aínda menos. Pero a competencia está aí, e para loitar contra os destinos de praia é preciso achegarlles unha oferta diferenciada e sempre baseada na calidade.