Sesiones de baile para mayores en diferentes puntos de Porto do Son

Porto do son. El lunes 28 de septiembre arrancará de nuevo el programa de bailoterapia en Porto do Son. Las clases, dirigidas a personas de más de 60 años y pensionistas mayores de 55, se impartirán en diferentes parroquias. Los miércoles se celebrarán en el polidepotivo de Santa Irene, en el núcleo sonense, de 18.00 a 19.00 horas. Los jueves, de 18.30 a 19.30 horas, en la casa de la cultura de San Pedro y, los viernes, en la casa de la cultura de Caamaño (de 16.00 a 17.00 h.) y de Xuño (de 17.15 a 18.15 horas). Las personas interesadas que cumplan los requisitos y estén interesadas en asistir a estas sesiones de baile pueden inscribirse llamando al teléfono 981 867 414 o presencialmente en las oficinas del departamento de Benestar Social. Recordar que esta actividad se incluye dentro del programa de Envellecemento Activo de O Son. m. c.