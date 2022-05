Sete bandas porán música ao regreso do festival Rockin de Carballo

O Rockin’ volverá a converter Carballo na capital galega do rock. Despois do paso de The Trashmen, Chesterfiel Kings, Roy Loney, Barrence Whitfield, Lagartija Nick, Atom Rhumba, Powersolo ou Dr. Explosión, e despois de dous anos de seca musical, será un regreso por todo o alto para encher de música o sábado previo (18 de xuño) á Semana Grande do San Xoán.

O cartel do Rockin’22 xuntará a Cápsula, Eva Ryjlen, El Meister, Tito Ramírez, The Lelli Kellys, Cloaca e Quercus Blues Band. Cápsula é unha banda nacida na escena do rock underground en Bos Aires en 1997, e afincada no País Vasco dende o ano seguinte. Está formada por Martín L. Guevara e Coni Duchess Duchess. Recoñecidos internacionalmente polos seus excitantes directos, teñen sido comparados con grupos como The Cramps ou The Who, xa que o seu enérxico son mestura a intensidade do garaxe rock e raíces do rock and roll co post- punk, noise e psicodelia escura. O seu último traballo, Phantasmaville, soará o 18 de xuño en Carballo.

Eva Ryjlen foi a metade feminina de Idealipsticks, un dos grupos do Rockin’ no 2014, e neste 2022 regresa en solitario cun pop poderoso e elegante, e unha voz na plenitude da súa madurez.

El Meister é o alter ego de Javier Vielba, voz, compositor de Arizona Baby e Corizonas, e un dos personaxes máis prolíficos e imprevisibles da escena musical. E Tito Ramírez, tamén coñecido como TNT Ramírez, é un dos artistas máis controvertidos dos últimos anos na escena do rhythm and blues nacional. Hoxe é un dos máis solicitados en festivais do Estado.

Pola súa banda, The Lelli Kelly’s é unha das tres bandas galegas que tocarán no Rockin, xunto co grupo coruñés Cloaca, que repite en Carballo, e Quercus Blues Band, que serán os encargados do chupinazo no Escenario Palmeira, ás 12.30 horas, como teloneiros de El Meister.