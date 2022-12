Silleda estrena la oficina de la vivienda

la teoría, a veces, hincha demasiado el discurso y se habla con mucha facilidad del derecho ciudadano a contar con un techo digno, aunque la bofetada de realidad cierra enseguida bocas, resta derechos y revela que también, en este territorio español, hay cientos de miles, de millones de personas que no cuentan con una vivienda o que la que tienen no ofrece unas condiciones de habitabilidad medianamente aceptables. Por eso no es de extrañar el éxito de la iniciativa de Silleda de abrir una oficina con la que facilitar trámites a sus ciudadanos para tramitar ayudas y que éstos puedan aprovechar esos fondos europeos que a veces se nos antojan fantasmas, pero que si permiten propiciar techos dignos, sin duda, no están de más.