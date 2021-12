Silleda pide a la Xunta que se incluya Carboeiro en el plan de recuperación estatal

El Concello de Silleda ha solicitado a la Xunta de Galicia que incluya el monasterio románico de San Lourenzo de Carboeiro como proyecto financiable en la línea de ayudas que ha aprobado el Gobierno central. Argumentan que el Ejecutivo estatal ha puesto a disposición del Gobierno gallego un total de 22.700.000 millones de euros para financiar proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

En este sentido, desde Silleda entienden que “é o momento de apostar por continuar mellorando o emblemático mosteiro de Carboeiro, como un dos bens de interese cultural con uso turístico a subvencionar en Galicia , ao considerar que cumpre con todos os requisitos fixados”.

El regidor, Manuel Cuíña, remitió la solicitud formal tanto al vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, como a la directora de la Axencia Galega de Turismo, Nava Castro. Cree que ese proyecto permitirá garantizar la conservación de Carboeiro, además de ampliar y diversificar la oferta turística y cultural gallega, “desenvolvendo reclamos en zonas de interior e rurais”.

Manuel Cuíña confía en que la solicitud sea atendida ya que “o mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro é o ben de interese cultural (BIC) máis antigo de Galicia, no que á súa declaración se refire, pois esta proclamouse no Real decreto do 3 de xuño de 1931, e, a día de hoxe, é dos maiores reclamos turísticos de interior, non só de Silleda e da comarca do Deza, senón de toda a comunidade, ao recibir unha media de 20.000 visitantes anuais”.

El regidor recuerda, también, que se trata de un enclave vinculado a la Vía da Prata, “polo que a mellora do seu estado incrementaría o interese de miles de turistas que deciden transitar por ela e tamén se xerarían novas oportunidades de desenvolvemento persoal, laboral e económico para a cidadanía”.

“Estou seguro de que desde a Xunta se compartirá esta proposta, tras o interese demostrado por este enclave coa redacción do Plan director de Carboeiro por parte da Xunta xa anunciado polo conselleiro Román Rodríguez no ano 2017”, insiste el alcalde, que recuerda que “naquel momento desde a Consellería de Cultura e Turismo anunciábanse unha serie de actuacións, que poden considerarse de mínimos, destinadas a traballos de conservación do mosteiro, e que foron executadas o pasado ano, condicionando o desenvolvemento total do Plan director á consecución de maiores recursos”, explica Cuiña.