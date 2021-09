Silleda, territorio único no interior de Galicia

Silleda recupera neste 2021 a súa tradicional Semana Verde Abanca, unha cita internacional na que se promocionan centos de expositores, de innumerables sectores. Dentro deste sinal de identidade do evento, o propio concello tamén aproveita a cita para poñer en valor as súas potencialidades turísticas antes operadores de todo o mundo.

Destaca, por exemplo, a presenza do Mosteiro de Carboeiro, unha obra arquitectónica do románico de transición a un gótico serodio, finalizada no 939, que constitúe un dos monumentos máis característicos da arte medieval galega. Entre as edificacións, tamén sobresaen a gran cantidade de edificios señoriais, xa sexan pazos, casas grandes ou rectorais, que lle dan a Silleda, na antiga Xurisdición de Trasdeza, certa singularidade.

Camiño de Santiago, os peregrinos que realizan a histórica Vía da Prata atravesan este concello do interior da comunidade durante dezanove quilómetros, polo cal conta con servizos de todo tipo para os transeúntes.

Do mesmo xeito, a natureza é outro dos principais recursos deste territorio. A rede fluvial Ulla-Deza deixa unhas paraxes espectaculares, destacando a Fervenza do Río Toxa. Practicar o sendeirismo polas súas rutas, permite gozar da riqueza natural galega en todo o seu esplendor.

E como non, Silleda tamén é terra de festexos. O municipio conta con ata tres celebracións de Interese Turístico que estarán presentes estes días en Festur: a Empanada de Bandeira, a Tortilla de Laro e os Xenerais do Ulla.