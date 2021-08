Só trece concellos da comarca compostelá nas axudas da seca

A Xunta de Galicia puxo en marcha a terceira convocatoria do Plan de Emerxencia contra a Seca, do cal xa se viron beneficiados 40 concellos en anteriores chamamentos. Neste novo reparto 69 municipios de toda Galicia percibirán unha dotación económica para prepararse ante calquera imprevisto que puidese xerar unha crise de secura para, deste xeito, garantir a subministración de auga ás diversas poboacións.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de notificarlle aos municipios beneficiados o outorgamento destas subvencións, enmarcadas nunha convocatoria que inicialmente contaba con 250.000 euros e que posteriormente foi ampliada para atender a tódalas solicitudes que se recibiron. Así pois, as axudas desta convocatoria están dirixidas ós concellos de menos de 50.000 habitantes e financian o 80% do custo da redacción do plan, cun importe de ata 15.000 euros por solicitude, e subvencionan actuacións realizadas desde o 1 de xaneiro de 2021. Ademais, ditos apoios son compatibles co cofinanciamento que acheguen outras administracións públicas, como as deputacións provinciais.

Con estes incentivos, o departamento que preside Ethel Vázquez, presta apoio técnico e financeiro en materia de augas aos concellos para que cada sistema de abastecemento dispoña do seu propio plan de emerxencia. Cómpre recordar que a Lei de Abastecemento de Auga dálle un prazo de 2 anos aos concellos de menos de 20.000 habitantes para que elaboren plans de emerxencia fronte á seca. Así pois os municipios da comarca de Compostela que se benefician son: Val do Dubra, Santa Comba, Dodro, A Laracha, Ordes, Arzúa, Ribeira, Porto do Son, Lousame, Fisterra, Camariñas e Silleda.