Sobrado llevará su campaña contra la pobreza menstrual hasta la capital de Galicia

¿Recuerdan a la joven vecina de Milladoiro, Lucía Sobrado, y su campaña contra la pobreza menstrual? Pues ahora cursa 1º de Bachillerato Internacional en el Instituto Rosalía de Castro de Santiago... y no piensa parar hasta que acceder a estos bienes de primera necesidad sea factible para todas las mujeres, rebajando un IVA que actualmente se eleva al 10 % Por ello, desde este lunes se dispondrán cajas en el centro educativo donde estudia para donar compresas, tampones y material higiénico femenino.

“La verdad es que no se avanzó demasiado en el tema de la pobreza menstrual, y lo que buscamos es que por lo menos se rebaje el iva al 4 por ciento, que es nivel superreducido de los productos de primera necesidad”, explica. Entre las principales fortalezas con las que acomete la campaña está “el gran apoyo que he encontrado en este instituto”, tanto por parte del cuadro docente como de las 16 compañeras, y algún compañero, que van a colaborar ctivamente con ella para ceder las donaciones a la Cruz Roja, igual que ya hizo en su etapa en el IES do Milladoiro.

Los pasos que va a seguir, con la mira puesta en alcanzar o superar las 600 donaciones, consisten en poner en marcha una campaña informativa en su instituto, distribuyendo cartelería; contactar con los medios y, ya entre febrero y marzo, recoger los productos de las cajas decoradas que se han dispuesto (quienes deseen aportar sólo tienen que acudir a la Secretaría del propio IES). Finalmente, plantea organizar a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, en abril, una gala benéfica implicando a la orquesta del Rosalía de Castro y a un grupo de cámara para hacer efectiva la entrega a la Cruz Roja,, “si puede ser en el claustro, que me encantaría”, apunta la protagonistas de estas líneas, de 16 años y residente en O Milladoiro.

Por lo de pronto, ya la logrado la implicación de la empresas de productos menstruales sostenibles, Organicup, que donará cuatrocientas copas y bragas menstruales (su web es www.organicup.com) y de redpanti, con la que también lleva meses uniendo esfuerzos. Y, por supuesto, su intención incluye una vertiente académica, ya que piensa acometer un estudio sobre el conocimiento de la problemática entre sus compañeros. “Siempre me han dicho adelante desde el Instituto Rosalía, y voy a incluir la iniciativa dentro de Creatividad, Acción y Servicios (CAS), que forma parte del programa académico”.