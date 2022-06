Demandan no Parlamento melloras na seguridade nas vías autonómicas en Cee

Costa da morte. O deputado do BNG, Daniel Pérez, rexistrou no Parlamento de Galicia unha iniciativa para demandar a mellora da seguridade vial nas estradas AC-552 e AC-550 ao seu paso por Cee. Recolle así as demandas dos concelleiros do grupo municipal do BNG de Cee, Serxio Domínguez e César Pérez, e solicita á Xunta que elabore un proxecto de urbanización da AC-552 entre a coñecida como rotonda do Lar e o cruce de Roget, que contemple a construción de espazos peonís “alí onde non existan e nomeadamente na zona onde radican varios supermercados, así como na subida de Bazarra”.

Por outra banda, os nacionalistas piden que se mellore a sinalización de ambas estradas comarcais, e que se adopten medidas para reducir a sinistralidade. Consideran necesario optimizar este espazo viario nestas estradas para permitir o fluxo de vehículos e complementalo con sendas para a circulación peonil e ciclista segura. M. LAVANDEIRA