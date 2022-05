Spin Rural arrancó con una cata especial con el sentido del oído

El conselleiro de Medio Rural en funciones, José González, asistió en la tarde de este miércoles a una de las actividades programadas en el I Congreso Internacional de Innovación Spin Rural-Visionarios de la Tierra, que se celebra hasta el viernes en el Pazo de Xerlís, en el municipio pontevedrés de A Estrada.

González acompañó a la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, en la cata de preguntas visionarias. Esta experiencia tuvo como protagonistas vinos y aguardientes gallegos amparados por una denominación de origen (DO). Representantes de los consejos reguladores de los vinos de Monterrei, Ribeiro y Ribeira Sacra, así como de la DO Aguardientes y Licores de Galicia, expusieron las principales características de sus productos y fueron sometidos a preguntas sorpresa. Además, se realizó una cata especial centrada en uno de los sentidos que no se emplea al degustar una bebida: el oído.

En este evento, así como en todos los programados dentro de este Spin Rural, participan expertos en innovación de diferentes ámbitos, tanto de la empresa privada como de las administraciones o de las universidades, así como los ya mencionados responsables de distintos consejos reguladores de productos agroalimentarios gallegos de calidad diferenciada. Como maestra de ceremonias de este encuentro actúa Helena Díez-Fuentes, experta presentadora y dinamizadora de eventos en directo, gran parte de ellos relacionados con los sectores de la innovación, la inversión y la tecnología.

La directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), Inés Santé, fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes en un evento que, tal como destacó, pretende fomentar la innovación en el campo gallego y contribuir, al tiempo, a la difusión de diferentes proyectos que caminan en esta línea. Se trata, asimismo, de conocer la experiencia de distintos expertos en la materia, todo en un ambiente distendido y lúdico, que pretende hacer atractivas las diversas jornadas de debate.

Así, el completo programa de este Spin Rural, que tiene un aforo limitado, incluye charlas, mesas redondas, encuentros de negocio y conversaciones entre especialistas, combinadas todas ellas con degustaciones de productos gallegos de calidad diferenciada y otras interesantes citas de carácter lúdico.

El evento se puede seguir, en su integridad, en formato de realidad virtual mediante vídeos 360 en el soporte de Youtube. Es el primer congreso de estas características que incorpora esta posibilidad. Al mismo tiempo, las actividades también estarán disponibles en las redes sociales: en Twitter y en Instagram, en la dirección @Spin_Rural.

Entre los actos más destacados de la primera jornada figuró un catering experiencial dirigido por el periodista gastronómico Guillermo Campos y en el que se hizo un recorrido por doce productos con sello de galleguidad universal y las correspondientes recetas y los autores emblemáticos para trazar una evolución de la cocina en Galicia, y un encuentro al fresco sobre innovación en el que participaron el físico Jorge Mira, el periodista Alex Hidalgo y el director de operaciones de la Aviporto, Nel Serrano.