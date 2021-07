Suben hasta los 5,5 millones las ayudas a los autónomos

El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado por el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, realizó ayer una visita al establecimiento de fotografía Contraluz Estudio Fotográfico de María Fariña (en Porto do Son), donde anunció la apertura de la convocatoria del Bono Autónomo de este año, que contará con 5,5 millones de euros, un 10% más que en la anterior. El objetivo de este proyecto no es otro que apoyar en su consolidación a los emprendedores que lleven más de 42 meses de trayectoria. Esta orden vuelve a contar con las dos líneas de ayuda, una para la mejora de la competitividad a través de diferentes servicios, y otra para inversiones, con apoyos del 80% del proyecto a desarrollar y una ayuda máxima de 3.000 euros por cada beneficiario.

Concretamente, en esta comarca recibieron dichas ayudas durante el pasado año 2020 un total de 75 personas y las aportaciones totales fueron de más de 186.000 euros para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia de los ayuntamientos de Boiro, Carnota, Lousame, Mazaricos, Muros, Noia, Serra de Outes, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo y Ribeira.

Trenor destacó en relación con la convocatoria de subvenciones del Bono Autónomo que “son partidas de hasta 3.000 euros para apoyar servicios e inversión encaminados a la mejora de la competitividad empresarial o profesional de los trabajadores por cuenta propia que cuenten con una antigüedad superior a los 42 meses”.

La actuación del pasado año contó con dos líneas de ayudas para mejorar la competitividad de los autónomos. Se apoyó, por un lado, el desarrollo de servicios destinados a la investigación de mercado y planes de marketing, comunicación, estrategia, crecimiento, comunicación, refinanciamiento o reorientación del negocio, así como los dirigidos al uso de las nuevas tecnologías. También se aprobaron aportaciones para otros estudios o planes que tengan como fin incrementar la competitividad de la actividad empresarial.

Se financiaron, además, inversiones relacionadas con la compra de maquinaria, herramientas, equipos informáticos o rótulos; con la reforma del local; la puesta en marcha de aplicaciones informáticas y páginas web o la creación de logotipos del negocio.

Durante el pasado año 2020 el municipio de Rianxo fue el más beneficiado al recibir una concesión de 36.410,87 €. El siguiente que alcanzó una mayor cantidad fue Outes, con 32.336 euros. Noia contó el año anterior con una subvención de 24.890 euros y Ribeira se llevó la cantidad de 23.914,81 euros.

Por su parte, Mazaricos sumó una aportación de 18.655,48 € dirigida a los autónomos y autónomas. Muros fue el siguiente municipio de la zona del Barbanza más beneficiado en dichas ayudas al obtener la cantidad de 13.305,82 €. Boiro le sigue de cerca al disponer el año anterior de una subvención de 11.694,54 euros.

Finalmente Porto do Son se hizo con 9.381,18 euros; A Pobra con 5.901,48 €; 5.853,04 fueron a parar a Carnota y 4.140,96 € se destinaron al concello de Lousame. Cifras que suman el total de 186.484,18 euros que se destinaron a esta zona el pasado año.