Suelo más barato en los parques de Malpica, Muros y Vimianzo

Atraer empresas e xerar emprego son os obxectivos do plan impulsado por Suelo Empresarial del Atlántico para reactivar os polígonos con menos demanda. Son moitos os factores que inflúen á hora de que un empresario opte por investir pero, sen dúbida, o custo do solo é determinante. Por iso, é preciso incentivar aos emprendedores e promocionar os parques nos que aínda se ven máis toxos que naves. É certo que os tempos acompañan pouco, pero tamén está desmostrado que cando se dan facilidades o sector empresarial responde. Comarcas como as da Costa da Morte precisan deses incentivos que animen aos promotores a comprometerse con estas terras atlánticas, necesitadas de industrias e postos de traballo.