Tanxugueiras, pregón de Zahera e feira cabalar na Pascua de Padrón

A vila coruñesa de Padrón recupera as Festas de Pascua tras dous anos de parón obrigado pola pandemia cun programa que se desenvolverá ao longo de case todo o mes de abril e dirixido a todo tipo de públicos. Un programa no que destacan as actuacións musicais, como a das Tanxugueiras, o espectáculo Tributo a Queen ou o inicio da xira da orquestra Panoramal, e no que non faltan as competicións deportivas, sen esquecer a tradición que marcan a feira cabalar ou os touros.

E respecto do pregón, correrá este ano a cargo do actor Luis Zahera, gañador dun Goya e protagonista da serie televisiva La Unidad.

A Pascua, a piques de converterse en Festa de Interese Turístico tras o apoio do Consello de Turismo á proposta do Concello de Padrón, volve co ánimo de exercer como un “motor económico” e de reactivación trala pandemia da covid.

Así o destacou este xoves na presentación o alcalde padronés, Antonio Fernández Angueira, quen subliñou que a celebración conta cun orzamento de 190.000 euros, e agarda que tamén lle permita a cidadanía recuperar a normalidade. “Padrón ten ganas de Pascua e nós organizámola con moitísima ilusión e Traballo para que sexa todo un éxito”, apuntou.

ESPECTÁCULOS. As Tanxugueiras, que actuarán o domingo 17 de abril no que será un dos primeiros concertos de presentación do seu álbum Midas; o arranque da xira da orquestra Panorama, o martes 19 de abril; e un tributo a Queen, o venres de 22, son algúns dos espectáculos dos que poderán gozar gratuítamente todas as persoas que se acheguen a Padrón.

Carmina Bustelo, que é a concelleira de Festexos, referiuse a “un programa moi completo para todas as idades, con concertos infantís, espectáculos para xente moza e tamén para os que non somos tan novos, que poderemos desfrutar por exemplo de un grupo como os Gins Tonics que fai cancións do pop e rock español dos 80 e os 90”.

A concelleira apuntou, tamén, que participarán nas festas orquestras galegas de gran renome, como París de Noia ou Players, ademais doutras locais como Charleston, Union y Fuerza ou Atenas. Completan a oferta musical bandas e agrupacións folclóricas galegas.

Pola súa banda, a concelleira de Cultura e Turismo, Lorena Couso, destacou que o deporte estará presente tamén na Pascua padronesa con campionatos de xadrez, tenis, fútbol ou mesmo chave.

Ademais, o sábado 16 de abril desputarase a 41ª edición da Carreira Popular e o sábado 23 chegará a súa 58ª edición a Clásica de Pascua de ciclismo, dúas probas moi asenadas nestas datas.

E tampouso este ano faltará a gran velada de boxeo, que levarase a cabo o venres 15 de abril.

FEIRA CABALAR . Pola súa banda, a feira cabalar, presente xa no inicio das Festas de Pascua hai máis de tres séculos, tamén volverá ao Campo da Barca o domingo 17 de abril, o mesmo día no que se poderá asistir á feira de maquinaría agrícola e ao espectáculo taurino, que fuxe do maltrato animal para centrarse nunha exhibición de recortes, quebros e saltos, segundo explican desde a organización

Indicar que dentro das tradicións, non faltarán tampouco os pasarrúas cos xigantes e cabezudos, nin os espectáculos de fogos artificiais que recordarán a veciñanza que a Pascua volta a Padrón con máis forza que nunca e esperando o seu recoñecmento como Festa de Interese Turístico de Galicia.