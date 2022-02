Teatro, danza e música para darlle vida a este inverno en Vimianzo

Carballo. Teatro e concertos serán os protagonistas culturais do inverno en Vimianzo. A programación arrincará o día 12 de febreiro coa compañía Rilo &Penadique e o seu espectáculo de narración oral e música Arrolando as flores. O 19, Teatro da Ramboia, representará O meu mundo non é́ deste reino, unha parodia da ditadura franquista.

En marzo destacan dous espectáculos con perspectiva de xénero, encaixados dentro da programación para conmemorar o 8M, en favor da igualdade. O día 5, Redrum Teatro traerá o espectáculo #2pilgrims, e o día 12 chegará Matrioskas, a nova proposta de Charlatana, a cantautora Sofía Espiñeira e a contadora Marta Ortiz.

O día 19 poderá verse Smoke on the water, a nova produción da compañía Ibuprofeno, coa que colabora o Concello de Vimianzo. Unha semana despois, o día 25 Condetrespés representará o espectáculo Rastros. O mes de marzo pecharao o actor vimiancés, Vicente Mohedano, con Código Sapiens (día 26), unha exploración da ciencia e da linguaxe.

A programación de abril traerá á capital de Soneira a Talía Teatro con Morte accidental dun anarquista (día 2); Culturactiva Producións coa montaxe As alumnas (día 9); Pistacatro Produtora de Soños con Drop (día 23); e a compañía Nova Galega e Danza con Leira no Camiño (día 30).

As representacións da programación de inverno, destinadas a adultos, serán os sábados ás 20.30 horas. O prezo de entrada é de 5 euros (reducida 2.50 €) e haberá descontos para maiores de 65 anos e para estudantes acreditados. A venda anticipada será a través de ww.woutick.es (gastos de xestión incluidos) ou na billeteira da Casa da Cultura de luns a venres de 9.30 a 13.30h. Tamén se porá á venda na Casa da Cultura un bono para os 10 espectáculos por 37,50 € e haberá descontos para maiores de 65 anos e para estudantes acreditados.

Inverno en familia

O público infantil e familiar tamén ten o seu oco no programa Inverno en Familia, as tardes dos domingos ás 18:30 horas, que comezará coas Ás para Álex, o novo espectáculo da compañía Baobab Teatro, que se representará o domingo, día 13.

O alumnado dos centros de ensino de Vimianzo participará o 24 de febreiro na intervención teatralizada Sempre Rosalía de Producións Dispersas para conmemorar o Día de Rosalía. O grupo de teatro As avoas de Laxe interpretarán a tarde do 13 de marzo o espectáculo Facede o favor...pensade e o domingo 27 Galeatro representará Carabela.

A Orquestra Infantil da Sinfónica de Galicia ofrecerá un concerto da súa xira 2022 o domingo 3 de abril, e o Inverno en Familia rematará o día 24 de abril con Anxo Moure e a A Ciclobiblioteca, que traerá libros para coidar a terra.