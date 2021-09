Tenso relevo del gobierno en Malpica con Eduardo Parga de nuevo al frente

En un pleno cargado de tensión, interrupciones del público e insultos, Eduardo Parga (PP) recuperó la alcaldía de Malpica, que ya había ocupado entre 2011 y 2019, al prosperar la moción de censura presentada por los populares con el apoyo del edil no adscrito, Alfredo Cañizo, hasta hace tres semanas socio del desbancado gobierno tripartito junto con el PSOE, liderado por el regidor saliente, Walter Pardo, y el BNG.

En el tenso debate y acalorado cruce de acusaciones salió a la luz, y así lo reconocieron tanto Parga como Pardo, que días antes de la presentación de la moción se habían reunido ambos a propuesta del alcalde socialista, quien le propuso al líder popular formar un gobierno de coalición entre PSOE, PP y BNG para “apartar da política de Malpica a Alfredo Cañizo”. Pocos días después, indicó Pardo, “xa presentaron a moción”.

Una censura que los promotores justifican en la “inacción” del tripartito y sus “prácticas antidemocráticas”, así como por la “falta de liderazgo político” por parte del socialista Walter Pardo, entre otros argumentos. A cambio prometen “un proyecto de regeneración política y social”, a partir de la “dignidad, el respeto, la igualdad y la transparencia”, pues aseguran que “la vecindad lleva tiempo diciendo que no aguanta más”.

Argumentos que el regidor saliente insistió en definir como “a moción da vergonza presentada en nove folios en castelán baleiros de contido, cheos de faltas de respecto e incluso mentiras e insultos”.

Un escrito, añadió, “no que non se menciona nin unha soa vez ás xentes do mar, ós oleiros, ós comerciantes e hostaleiros nin a ningún sector social e económico do noso concello”.

Expresó el “dolor” que siente “polas mans nas que deixo a alcaldía” y reivindicó además el legado de estos dos años de tripartito, tanto en infraestructuras como en servicios, y destacó además que “cando asumimos o goberno o Concello dispoñía de 2,6 millóns de euros e agora deixamos máis de 3 millóns”.

El portavoz del BNG, Miguel Varela, también preguntó a los promotores de la moción, “quen a redactou? Feijóo ou Casado?” y defendió igualmente la labor del gobierno saliente “que tiña proxectos e orzamento para executalos, e agora vostedes queren sacar proveito”.

Tanto PSOE como BNG prometieron seguir trabajando por el muncipio. “Jamás me perderás, Malpica”, afirmó Walter Pardo, mientras que el nacionalista Miguel Varela anunció que “toda a base da acción política parte do diálogo e así continuaremos a exemplarizalo dende a bancada da oposición”.

Por su parte, Alfredo Cañizo, que fue muy abucheado por el público asistente al pleno, que lo acusó de “vendido”, defendió su trayectoria política durante los 26 años que lleva como representante municipal y reivindicó el cariño que siente por su pueblo “como xa vén demostrando tamén a miña familia dende moitos anos atrás”. Aclaró además, que pese a los insultos y críticas recibidas, “simplemente exerzo o meu dereito democrático e non estou cometendo ningún delito”.

Apoyo de Caballero a Pardo

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, mostró su apoyo en nombre de todo el partido al exalcalde Walter Pardo, ante una moción que califica de “escurantista” por parte del PP con el apoyo de un concejal no adscrito.

“O único interese do PP é acceder ao poder a costa do que sexa”, denunció el líder socialista, consciente de que Walter Pardo abrió una “etapa de avance e progreso” en su municipio en los dos años y medio de mandato.

“Foi, é e será un alcalde de referencia”, añadió Gonzalo Caballero, con el convencimiento de que en las próximas municipales “devolverán a alcaldía ao Partido Socialista porque Malpica necesita un goberno de progreso e dignidade”, apostiló.

Antes de dar por hecho que “a veciñanza de Malpica non vai consentir este tipo de manobras”, el máximo responsable del PSdeG aseguró que “nós seguiremos a carón dos malpicáns e das malpicás e atendendo as súas necesidades”.

Señaló además que “o PP non ten proxecto para Malpica, senón unicamente unha suma de intereses que non teñen ao Concello no centro das súas prioridades”. En cambio, añadió, Walter Pardo “é o alcalde que Malpica necesita, como amosou neste tempo sempre preocupado polos servizos e infraestruturas que necesitan a vila e a bisbarra, así como na súa defensa dos sectores produtivos, fundamentalmente a pesca e o marisqueo”.