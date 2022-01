Terra e mar, patrimonio, cultura e gastronomía para conquistar Fitur

Santa Comba. Falar de Santa Comba é falar de natureza. E así o demostraron en Fitur a alcaldesa, María Pose, e a concelleira de Turismo, Cristina Fajín. A menos de media hora de Santiago, de Costa da Morte e do Barbanza e a menos dunha hora da Coruña, é un lugar ideal para disfrutar do contacto cos bosques e os regatos e ríos.

Marcada polo discorrer do Xallas, Santa Comba aproveitou as súas condicións para ofrecer no recinto feiral madrileño catro rutas de sendeirismo ideais para disfrutar do medioambiente. Unha das andainas máis bonitas é a da fervenza de Castriz, de 13,72 quilómetros nos que se atopan as mámoas coñecidas como Pedra Fornalla e un bonito paseo baixo as árbores que conduce á sorprendente fervenza de Castriz e o seu entorno, cunha serie de muíños rehabilitados de preto de 300 anos de antigüidade.

Pero hai máis. O sendeiro Xesteira-Guisande, de 13,21 quilómetros, permitirá gozar de fermosas paisaxes, da antiga presa de Xesteira e do son do río Xallas e o contacto con especies arbóreas autóctonas e de ribeira. Tamén marcada polo río está a ruta da praia fluvial de Esmorode, de 10,16 quilómetros, que discorre polas beiras do río Xallas e entre a sombra de centenarios carballos.

E para rematar, a senda do wolfram, marcada pola mina de Varilongo. De 8,95 quilómetros, ofrece moi boas vistas e unha ruta histórica polo enclave mineiro.