Terrazas de 09.00 a 02.00 horas los viernes y sábados en primavera-verano

Ames acaba de fijar el periodo de funcionamiento de las terrazas, consensuando con la patronal unos tramos simplificados que permitirán que estén operativas los viernes y sábados, siempre en primavera y verano (más vísperas de festivo), hasta las 02.00 horas. Asimismo, se acordó que la actividad arranque siempre a las 09.00 horas.

Así, el horario de cierre será diferente según la temporada: en la 1, que va de octubre a marzo, se cerrará las 00.00 horas entre la madrugada de domingo y el jueves, y a las 01.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo. En el periodo 2, entre los meses de abril a septiembre, dejarán de servir a las 01.00 h. de domingo a jueves, y a las 02.00 h. los viernes, sábados y vísperas de festivo. Así lo confirmaba el alcalde de Ames, Blas García que, junto al concejal de Urbanismo, Víctor Fernández, y la de Promoción Económica, Ana Belén Paz, mantuvieron una reunión con la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) y la Asociación Empresarial da Restauración, Aloxamento e Turismo de Compostela e Comarcas Hostalaria.Gal. En dicho encuentro llegaron a un acuerdo para modificar y fijar el lapso de servicio de las terrazas del municipio durante todo el año. Se trata de una iniciativa del tripartito para regular el funcionamiento de estas extensiones de bares y restaurantes que se han popularizado más si cabe durante la pandemia. El concejal de Urbanismo, Víctor Fernández, explica que “a nova regulación foi obxecto de negociación coas asociacións representativas do sector, chegándose a un acordo respecto do horario de apertura e peche das terrazas dos establecementos hostaleiros do Concello de Ames”.

A su vez, el regidor Blas García ahondaba en que “este goberno sempre está disposto a formalizar acordos que sexan beneficiosos para axudar aos hostaleiros e hostaleiras de Ames, e aos comercios en xeral. Agradecemos tamén a boa disposición das asociacións”.

TRES TIPOS. En la anterior regulación se contemplaban tres tipos de horarios, pero con la nueva se reducirán a dos, coincidiendo cada uno de ellas con la primavera-verano y el otoño-invierno. Asimismo, se recalca que se hicieron pruebas durante el pasado mes de marzo, dando luz verde a una modificación que permitirá unificar los horarios de apertura y cierre. La propuesta está previsto que se debata y apruebe, si procede, en la sesión plenaria ordinaria del presente mes de junio.

La regulación de los horarios de apertura y cierre se suma al anterior trabajo que se realizó para disponer de una ordenanza reguladora sobre la ocupación de dominio público y espacios privados de uso público por terrazas y otros elementos vinculados a la actividad comercial y hostelera con fines no festivos. A través de dicha normativa local, aprobada de manera definitiva en el pleno del pasado 27 de mayo de 2021, Ames lograba regular por primera vez el uso de las terrazas. El texto íntegro se publicó en el Boletín oficial de la Provincia de A Coruña del 7 de junio de 2021. Y eso sí, se deja claro que “as ocupacións ás que se refire a presente ordenanza unicamente serán lícitas cando conten con licenza municipal”, algo que ni siquiera suple el pago previo de tasas.