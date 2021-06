Tiago dio sus primeros pasos gracias al exoesqueleto infantil

“Así que se viu de pé e que empezou a dar pasos estaba pletórico e contento; víaselle a felicidade nos ollos. Deulle unha patada á pelota e xa pensaba en poder xogar cos seus amigos”, comenta la madre de Tiago Oujo sobre la reacción del pequeño al caminar con el exoesqueleto. Reconoce que el acceso a este novedoso aparato “suporía un cambio brutal na calidade de vida de Tiago, ademais de mellorarlle a escoliosis, as articulacións do corpo ou a función respiratoria”. “Un aparato ideal para rehabilitación e fisioterapia non só para el, senón tamén para outros nenos con parálises cerebrais, distrofias... Sería marabilloso telo”, afirma.

Conviene recordar que al niño sonense le diagnosticaron con quince meses una enfermedad rara, atrofia muscular espinal, “dexenerando moi rápido ata os tres anos, con ingresos hospitalarios”. En 2017 se convirtió en el primero de España en tener un fármaco (Spinraza) que le ha frenado su dolencia. “Empezou a mover os brazos, a escribir, a coller a botella de auga... algo impensable. Cada vez está máis forte”, añade.

Vázquez asegura que nada sería posible sin el apoyo de GaliciAME. “Foi todo. Grazas a Merchi, a súa presidenta, que é unha superheroína, Tiago ten un medicamento e a calidade de vida actual. Mira por todos. Nisto non podes estar só porque fúndeste”, concluyó.