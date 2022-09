Toysal propone al PSOE una salida negociada en Casalonga

El PSOE de Teo daba la campanada tras divulgar que Toysal quiere “falar da situación actual da canteira da Casalonga, e explorar a vía dunha saída negociada” a petición del propio Víctor Toca, dueño de la empresa. Por ello, antes del pleno de este miércoles trasladaba dicha solicitud al regidor y los grupos políticos (la plataforma estaba ya enterada, porque participó en ese contacto una de sus asesoras jurídicas, aportaban los responsables socialistas).

Precisamente, dicha futura negociación incluirá, además de a los partidos y al propio Toca, a los miembros de Casalonga Limpa de Residuos, que ya manifestaron su interés por “explorar esta vía e que se produzca dita reunión” para evitar que se haga un vertedero en esa cantera.

Sin embargo, el anuncio no ha sentado demasiado bien en las filas del PP, que tras rechazar de plano, y considerar “intolerable”, la participación “unilateral” de la líder socialista Uxía Lemus, pese a estar fuera del ejecutivo municipal la ex concejala de Urbanismo, lamentaban que “é a segunda vez que o fai, negociando en nome de todos, sen previo aviso aos veciños e aos partidos políticos, a porta pechada, sen que ninguén saiba que se negociou nese encontro”, apuntaba el portavoz José Manuel Guerra. Desde la formación del Partido Popular se preguntan, igualmente, si “a señora Lemus foi negociar unha saída que sexa a mellor para todos os veciños, ou o seu futuro xudicial”.

En este sentido, Guerra añade que hace tiempo que todos los grupos políticos de Teo decidieron actuar “conxuntamente” ante el problema de Casalonga, por lo que “Lemus está rachando ese consenso, arrogándose desde logo funcións que non lle corresponden en absoluto posto que, nin ela é a alcaldesa, nin tampouco forma parte xa do goberno do Concello”, subraya.

“Dá a sensación de que a socialista non asumiu aínda que é unha concelleira cesada do Goberno polo alcalde”. “É verdadeiramente sorprendente que propoña agora o que non fixo cando estaba no executivo local, porque o que lle interesaba politicamente era dilatar o problema e axitar aos veciños”, concluye el líder de los populares teenses.

Y en cuanto a los cuatro munícipes que gobiernan una Corporación de 17, también se han mostrado sorprendidos por este movimiento del PSOE, dejando claro que en solitario no tienen capacidad de resolver el tema, y que “calquera negociación debe contar con todos os actores implicados, é dicir, tamén coa Dirección Xeral de Minas e a Consellería de Medio Ambiente, e sempre coa presenza da secretaria” local.