... “Trataría de promocionar a hostalaría e o comercio”

Residente en Bertamiráns, divorciada e cun fillo de 16 anos, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro sería mellorar as condicións da hostalaría e do comercio local. Habería que promocionar e favorecer os negocios da zona porque si a xente merca en Bertamiráns, queda aquí e a hostalaría funciona tamén mellor. É todo unha cadea, de feito, cando se puxo o peche perimetral todos tíñamos moito máis traballo. Non estou dacordo con ter que separar a terraza metro e medio da fachada. É inviable porque aquí hai unha estrada con moito tránsito. Non vexo lóxico que o alcalde nos propoña coller un trozo de aparcamento. Outra cousa que faría é ofertar máis actividades de ocio de balde porque non todo o mundo se pode permitir pagar.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

Son todo vantaxes. Teño que recoñecer que fóra de cousas que hai que mellorar, cando tes un neno é unha marabilla vivir aquí. Estás tranquilo, hai zonas verdes, sitios para pasear... Eu recoméndolle a todo o mundo que veña vivir a Bertamiráns.

E o que peor leva?

A política, sempre é o peor. Non me gusta, pero con certas cousas que fan prexudícannos. Deberían traballar polo benestar dos cidadáns e non polo seu.