... “Trataría de reducir o tráfico masivo”

Residente en Bertamiráns, solteira, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro que faría sería quizais intentar que non houbese tanto tráfico para facer a zona máis tranquila. O segundo, crear máis zonas verdes para pasear con calma, alonxándose do ruído dos coches, e terceiro, centraríame nas beirarrúas porque aínda que son bastante anchas, hai que andarse con coidado para non tropezar cando as baldosas están levantadas ou soltas. Como adoita pasar, todo é mellorable.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O mellor é que aquí hai de todo, todo se atopa a un paso. Ademais é unha zona relativamente económica. Hai moito comercio, e eu sempre compro en Bertamiráns, excepto algunha vez que vou a Santiago. Quizais lles viría ben aos negocios locais máis axudas porque son malos tempos... Con todo, creo que sobreviven bastante ben. En Bertamiráns estamos ben servidos en todos os aspectos.

E o que peor leva?

Pode ser que o tráfico, pero son consciente de que é algo normal, cada vez reside máis xente en Bertamiráns e é lóxico que circulen coches constantemente. En resumo, non lle atopo desvantaxes a vivir aquí, estase moi ben. É económico e non hai que desprazarse se non queres.