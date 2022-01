Trece grupos ensayan en un renovado ‘superlocal’ A Factoría sito en Biduído

Desde que el local municipal de ensayo A Factoría de Biduído abría un nuevo plazo para que los grupos musicales de Ames que estuvieran interesados pudieran reservar las instalaciones, en seis meses más de una docena de ellos han utilizado las instalaciones, que se han renovado y mejorado su acústica.

El horario de ensayo es de lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 horas, si bien esta sede tuvo que permanecer cerrada en las fiestas navideñas para ejecutar varias mejoras del local, con la mira puesta en hacerla más acogedora para los usuarios, sin olvidar las importantes actuaciones en cuanto al aislamiento e insonorización. Y, finalmente, vuelve a abrir sus puertas este miércoles 12 de enero.

La concejalía de Mocidade reabre las instalaciones con el objetivo de facilitar un espacio para el ensayo musical de la ciudadanía del municipio, fomentar la práctica musical entre la juventud de Ames y contribuir a una mayor formación lírica y técnica de los grupos que hacen uso de este equipamiento. Además, se pretende crear una plataforma de encuentro de la juventud para el intercambio de experiencias musicales, que promuevan un ocio creativo y organizar eventos para difundir los aspectos positivos de la cultura musical.

En cuanto a los trabajos, durante las últimas semanas se ejecutaron mejoras en cuanto al aislamiento e insonorización del local a través de la colocación de aislante de aluminio y pladur especial antihumedad en las paredes exteriores, lijado y pintado de las salas, y colocación de rodapié especial, también antihumedad. Además, para evitar la reverberación del sonido se instalaron paneles de absorbente acústico en las paredes exteriores, sustituyéndose aquellos que estaban deteriorados en las paredes interiores por otros nuevos.

La edil de Mocidade, la nacionalista Escarlata Pampín, explica que “estamos moi orgullosas da boa acollida que está tendo o uso do local por parte da mocidade amesá e que dende o Concello poidamos contribuír a impulsar e fomentar a creación musical. Dende o pasado verán, que retomou a súa andaina este local, pasaron pola concellería de Cultura, para inscribirse no censo de artistas, e pola concellería de Mocidade, para solicitar o uso da Factoría máis dunha ducia de grupos. Animamos a toda a mocidade do concello con inquedanzas musicais a que se sume ao proxecto, para pouco a pouco ir medrando e creando canteira musical en Ames”.

Asimismo, desde que en julio se retomó la actividad en la Factoría, un total de trece grupos musicales solicitaron el uso de este local de ensayo. Los estilos musicales son variados, y abarcan desde la música tradicional al pop rock, el blues, el swing/jazz, etc.

A juicio de Pampín, “polo de agora imos no bo camiño. É de salientar a boa labor dos grupos, xa que o edificio é autoxestionado; eles son os responsables de que a sala estea en boas condicións para que todos poidan convivir e os materiais non se estraguen. Estamos moi satisfeitas do bo uso que están facendo”, asegura.

TRÁMITES. En cuanto a los trámites para reservar espacio de ensayo, a renovar anualmente, implican que al menos uno de los músicos esté empadronado en Ames y dado de alta en el censo de artistas. Luego debe de dirigirse a Mocidade comunicando el horario que prefieran (entre las 10.00 y las 22.00 horas) y desde la concejalía le entregarán al solicitante una autorización del uso de las instalaciones indicadas, en la que figurarán todos los datos. En caso de duda, escribir a omix@concellodeames.gal.