Tres días de Románico con circo, música y puestos para Negreira

El Concello de Negreira va a marcar el paso de las recreaciones y feriales de época en media Galicia, con un programa para su XIV Feira do Románico que incluirá actuaciones circenses, luchas medievales, música y, por supuesto, puestos de artesanía en la Carreira de San Mauro el primer viernes, sábado y domingo de septiembre. Y para evitar contagios, blindará las medidas de seguridad desplegando a vigilantes, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local, que cerrarán el evento más temprano que otros años.

Así lo confirmaba el propio alcalde, Ángel Leis, que ha apostado por mantener este ferial contra viento y marea. El programa, que incluirá tirolina (sábado y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas en la praza do Concello, como el rincón infantil) y también alquiler de vestuario en la casa de la cultura, arrancará el viernes 2 de septiembre a las 18.00 horas, con la apertura del mercado de artesanía. Media hora más tarde se desplegarán los músicos y seres de otra época de la mano de Turdión, para dejar paso una hora después a las comitivas fantásticas de Hípica Celta -empresa organizadora- e Himnodium. A las 20.30 volverá la música con Grimorium para cerrar luego con el espectáculo de fuego A Forza da Queimada en el campo de la feria y los especialistas de Hípica Celta en la praza do Concello.

La jornada del sábado 4 de septiembre arrancará a las 11.00 de la mañana y seguirá con los músicos y seres de otra época de la mano de Turdión e Hípica Celta. A mediodía llegará uno de los momentos más destacados con la inauguración oficial del evento a cargo de las autoridades municipales. A su término, sobre las 13.00 horas, nuevo pase de Himnodium e Hípica Celta y, ya a las 13.00 horas, espectáculo de acrobacias circenses con Cuca Cantillo en la praza do Cotón como aperitivo a un nuevo recorrido musical de Turdión e Hípica Celta. A las 18.00 horas se retomará la feria medieval y recorrerán el entorno las criaturas fantásticas y músicos de Himnodium e Hípica Celta. La praza do Cotón será el marco elegido a partir de las 19.30 horas para un espectáculo infantil, el del fakir Flakin, que no dejará a nadie indiferente. Dejará paso, una hora más tarde en la feria, a un gran combate medieval, batucada de y Olodum do Coio, Grimorium y el espectáculo de fuego de Asaco Circo, en el campo de la feria. Cerrará la jornada el espectáculo de fuegos artificiales.

REMATE. La última jornada, la del domingo, también arrancará a las 11.00 horas y seguirá con pasacalles de Turdión e Hípica Celta; acrobacias con Cuca Cantillo (a las 12.00 y a las 19.30 horas en la praza do Cotón); actuación de música medieval en la Capela do Cotón de Canta Compaña (12.30 horas) y nuevo pase de Turdión e Hípica. El programa se retomará a las 18.00 horas, con Turdión e Hípica; acrobacias de Cuca Cantillo, los seres de otra época de Grimorium y el fin de fiesta habitual: el gran espectáculo de Errantes a cargo de Troula Animación por los enclaves más emblemáticos de la villa que, como viene siendo habitual, tendrá en la Carreira de San Mauro su tradicional punto neurálgico.

Desde el Ayuntamiento de Negreira destacan también que “para cumprir coa normativa COVID, o Concello imporá novas restricións que axuden a evitar aglomeracións, como prescindir de tabernas e chiringuitos –sólo de la organización– e pechar a feira ás nove da noite para impulsar a restauración local”, destacando que también se reforzará “a presenza das forzas de seguridade municipais e civís para supervisar o cumprimento das medidas”.