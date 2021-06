Tres niños y un pozo, medio siglo después

Solemos decir, cuando alguien muere, que nuestro destino está escrito. Pero claro: si alguien esquiva la muerte milagrosamente, entonces solemos decir que no era ese su día. Es lo que tiene el refranero español: que todo dicho popular tiene su contrario. El que la sigue, la consigue... pero tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe; la intención es lo que cuenta... pero el infierno está empedrado de buenas intenciones; y la cara es el espejo del alma... pero las apariencias engañan. Pues bien: esta es la historia de tres hermanos ribeirenses que hace 50 años se cargaron el libro de registros del destino... y vivieron para contarlo.

Lunes por la mañana. Cinco de abril de 1971. Miguel López duerme, porque ha trabajado en el turno de noche en la conservera Frinsa de Ribeira. Su esposa, Mercedes Sánchez, está ocupada con las tareas del hogar. A unos doscientos metros de la casa, en Frións, juegan sus hijos: Jaime (de ocho años), Miguel (de seis) y José (de cuatro). El más pequeño se acerca con una botella al tubo de un manantial para coger agua fresca. La fatalidad hace que resbale y se caiga dentro del pozo de más de un metro de profundidad, aunque el nivel del agua está a ras de suelo.

Sus hermanos siguen jugando. No le han visto. Pero Valiente, el perro de la familia (un pastor alemán) insiste en morderle el pantalón a Miguel. Lo hace una y otra vez, mientras va y viene... hasta que logra llamar la atención del chaval, que le sigue. Es entonces cuando se asoma al pozo y ve a José braceando, con el agua al cuello, sin poder ni gritar porque tragaba agua. Corrió a avisar a Jaime, y este reaccionó con rapidez: “Estaba afogando; non facía pé. Ocorréuseme coller unha mangueira e lanzarlle un extremo para que se suxeitase a ela. Estireime e conseguín agarralo forte dun brazo e arrastralo fóra do pozo”, recuerda.

Cuando su padre llegó en calzoncillos, el chiquillo ya estaba a salvo. Mientras su madre le secaba con una toalla, José le decía: “Non chores, mamá; non ía morrer. Non ves que eu nado como Tarzán!”. Obviamente, él no recuerda nada de aquel trágico momento que, afortunadamente, tuvo un final feliz. Pero sus padres todavía guardan el recorte de la noticia protagonizada por sus hijos y que al día siguiente publicó EL CORREO GALLEGO. Hoy, 50 años después, este diario les reúne a los tres para rememorar la hazaña.

“SÁCATeME DE AÍ, FAI O FAVOR”. Jaime, José y Miguel comparten profesión. Se dedican a la construcción, al igual que su otro hermano, Carlos, que tiene 45 años... y que se dedica a los mismo que ellos.

Ya tienen nietos en edades similares a las que ellos tenían entonces. Y, cuando les ve jugar cerca de un pozo, Jaime no lo puede evitar: “Neno: sácateme de aí, fai o favor”, les dice.

Los tres protagonistas de esta historia siguen igual de unidos. Aquel 5 de abril de 1971 su heroicidad motivó un giro de los acontecimientos. Podríamos decir aquello de que el que la sigue, la consigue; o que tiene ventura quien la procura. O que el bien y el mal, antes de que vengan, dan señal. Pero Jaime, José y Miguel prefieren aquel refrán popular que dice que no hay dos sin tres.