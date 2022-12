Tres rutas para descubrir a gran riqueza megalítica do xeodestino Costa da Morte

Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) xa ten a disposición dos visitantes e interesados en coñecer o destino o novo Mapa Turístico da Costa da Morte, que sinala máis de 150 lugares de interese nos 17 concellos que integran este territorio. Pode descargarse na web visitacostadamorte.com.

Ademais, tamén deseñou tres novos roteiros para dar a coñecer e poñer en valor a súa riqueza megalítica. A asociación, que preside Mónica Rodríguez e que representa ao ecosistema público e privado do sector turístico, aposta polo megalitismo como un dos seus eixos reflexado no Plan Estratéxico de Turismo da Costa da Morte, executado co apoio dun convenio suscrito con Turismo de Galicia. Os tres novos itinerarios son a Ruta dos Menhires, Polos dolmens de Soneira e Bergantiños e Ruta do Corredor Megalítico. Pódense consultar na web de CMAT.

Ademais o novo mapa vén a poñer en valor os traballos feitos nas campañas temáticas desta anualidade, sinalizando praias de surf e arenais salvaxes, roteiros para coñecer monumentos megalíticos e lugares onde poder realizar nas mellores condicións a observación do ceo nocturno e das estrelas, entre outros moitos lugares de interese.

Tamén incorpora ás empresas que forman parte de APTCM, entidade que representa a iniciativa turística privada. Dende CMAT confían en que no 2023 o colectivo que preside Pepe Formoso rexistre un incremento “considerable” de socios, dada a aposta polo asociacionismo e a cooperación público-privada na estratexia de desenvolvemento do territorio.

No eido do patrimonio megalítico, o ente xestor do xeodestino lanzou unha campaña para poñer en valor os recursos de maior interese turístico e cultural, incluíndo algúns que cun mínimo investimento para mellorar o seu acceso e sinalización, contribuirán a dotar de máis contidos os produtos turísticos Tradicional e profunda e Máxica e espiritual.

O primeiro propón un percorrido por Marco da Anta, Pedra da Moura, Pedra da Arca e Fuso da Moura. O segundo roteiro plantexa a visita a Pedra Vixía, Dolmen de Dombate, a Fornela dos Mouros, Mina de Recesinde, Arquiña de Vilaseco e Casota de Freáns. E o roteiro do Corredor Megalítico percorre Pedra Cuberta, Pedra Moura, Pedra de Lebre, Arca da Piosa, Arca do Rabós, Pedra da Arca e A Mina de Parxubeira. Estes traxectos tamén poden coñecerse nas redes sociais de Costa da Morte Asociación Turística de Instagram, Facebook e Twitter.

Posicionamento de marca nos diferentes mercados

Costa da Morte Asociación Turística, tamén ao longo de 2022, deseñou novos elementos de merchandising para mellorar o seu posicionamento de marca tanto no territorio coma nos mercados exteriores, xa que serán levadas as principais feiras ou eventos turísticos aos que acuda a CMAT, sempre da man da Deputación da Coruña e de Turismo de Galicia. Moito desde material serviu para promocionar as campañas Naturalmente salvaxe, Ven a ver as estrelas ao Fin do Mundo, Surf nas praias salvaxes ou Pegadas dos nosos antepasados.

Para mellorar a calidade das publicacións de promoción turística nos medios online, CMAT asumiu a renovación de imaxes e do material audiovisual para a promoción nas redes sociais e outras canles. O primeiro vídeo editado, que pretende promover o turismo de inverno, foi presentado no II Encontro de Turismo da Costa da Morte, celebrado o pasado 29 de novembro en Caión.

Esta xornada, cofinanciada tamén gracias ao convenio con Turismo de Galicia, xirou sobre os traballos desenvolvidos pola CMAT para a obtención do certificado Destino Turístico Starlight.